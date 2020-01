Sept personnages de Beast Wars qui doivent figurer dans le nouveau film Transformers – HITC

De plus en plus de Transformers avancent et l’un d’eux pourrait être centré autour de la franchise Beast Wars très appréciée.

La franchise Transformers a toujours été extrêmement populaire, avant même que les films d’action en direct de Michael Bay se frayent un chemin à la fin des années 2000, chaque enfant et son chien auraient presque certainement eu une certaine expérience avec Transformers à un moment donné.

Qu’il s’agisse de la multitude de jouets, d’émissions de télévision ou de jeux vidéo, il y a quelque part une mémoire Optimus Prime très appréciée dans les profondeurs obscures de nos esprits.

Paramount Pictures le sait clairement car, malgré le film le plus récent de la franchise, Bumblebee, trébuchant un peu au box-office, il n’est pas prévu de ralentir le tournage des films pour l’instant.

Plus de films Transformers sont en route

C’est vrai, il a été largement rapporté que deux autres films Transformers étaient en préparation.

Alors que l’un des films Transformers vantés devrait être une suite ou un spin-off du film Bumblebee, l’autre film auquel il est fait allusion devrait se concentrer sur Beast Wars.

Une introduction à Beast Wars

Si vous êtes nouveau sur Beast Wars, laissez-nous vous expliquer.

Les transformateurs sont principalement connus pour être des robots géants qui peuvent changer leur forme en véhicules tels que des voitures, des avions, des bateaux ou des réservoirs.

Beast Wars, quant à lui, qui était une émission qui est apparue pour la première fois en 1996, a vu des Transformers qui pouvaient à la place passer de robots géants à des animaux.

Et, en conséquence, il y avait des créations assez cool à venir de cette série, même si l’animation était quelque peu discutable.

Les personnages de Beast Wars que nous devons voir

Depuis que Beast Wars est arrivé pour la première fois sur nos écrans à la fin des années 90, la sous-section de la franchise s’est développée presque sans interruption et propose bien plus de 100 nouveaux personnages ou ajustements animaliers de personnages de la franchise Transformers originale.

Nous avons réussi à le réduire à seulement sept qui sont indispensables pour que Beast Wars devienne un film.

Optimus Primal

Grimlock

Piège à rats

Cheetor

Rhinox

Waspinator

Tigatron

Pleins feux sur Beast Wars

Bien que nous adorions nous plonger dans chaque personnage de la liste ci-dessus, il n’y a pas assez de temps dans la journée, nous avons donc choisi trois des personnages qui sont soit les plus importants soit simplement les plus cool.

Optimus Primal

Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un film Transformers avec Optimus Prime. Cependant, techniquement, ce n’est pas Optimus Prime, mais c’est la prochaine meilleure chose, une version alternative de type Gorilla pour l’univers Beast Wars.

Grimlock

Techniquement, Grimlock est déjà apparu dans la franchise de films Transformers auparavant. Dans Age of Extinction, il est l’énorme Transformer T-Rex que nous voyons Optimus Prime monter dans l’apogée du film. Inclure Grimlock, qui est en fait un vélociraptor – pas un T-Rex – dans Beast Wars original, serait un joli petit lien vers les films précédents.

Cheetor

Il n’y a aucun lien avec la principale franchise de films de Cheetor, mais cela est compensé par son nom ultra-cool et son look félin, ainsi que par un magnifique schéma de couleurs bleu et jaune semblable aux Jaguars de Jacksonville dans la NFL.

