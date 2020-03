Serena Williams joue dans le film “Pas le premier” de Secret mettant en avant la représentation égale des femmes – Blackfilm

Secret Deodorant a récemment lancé sa dernière campagne de représentation égale, “Pas le premier “ mettant en lumière certaines des femmes les plus remarquables du sport aujourd’hui, tout en rendant hommage aux femmes qui ont ouvert la voie à leur réussite professionnelle. Avec la légende du tennis Serena Williams, ainsi que médaillé d’or olympique et exécutif de la NBA New Orleans Pelicans Swin Cash, La campagne «Not The First» de Secret célèbre les réalisations des femmes pionnières dans le sport.

Secret invite les femmes à regarder «Not The First» ici, à se joindre à la conversation sur les réseaux sociaux (#NotTheFirst) et à partager un hommage à une femme qui les a d’abord inspirées à poursuivre leur passion. Secret soutiendra également un groupe d’influenceuses féminines multiculturelles alors qu’elles partagent leurs hommages et font un don à une organisation de leur choix qui œuvre pour l’égalité des femmes.

«Secret jouit d’une solide réputation en faveur de l’égalité des chances et de la représentation des femmes», a déclaré la légende du tennis Serena Williams. «Il est crucial pour moi que j’utilise ma plateforme pour inspirer le changement et soutenir toutes les femmes, en particulier les femmes de couleur, car nous sommes souvent négligées et sous-estimées. Je suis ravie et honorée de m’associer à Secret pour inspirer un avenir meilleur où les femmes n’auront plus à être étiquetées comme les «premières». »

Pour prolonger la conversation, Secret publiera une campagne publicitaire «Pas le premier» mettant en vedette Williams dans le numéro du 16 mars du magazine TIME.

Dit le médaillé d’or olympique, Swin Cash, «En tant que femme de couleur, je comprends les difficultés qui peuvent survenir en essayant de faire des progrès dans une industrie des sports et des médias dominée par les hommes. Secret a toujours soutenu l’égalité des chances pour les femmes en mettant en lumière et en célébrant nos histoires, et «Pas le premier» n’est pas différent. Je suis honorée de rendre hommage à mes modèles, d’inspirer un dialogue honnête et de motiver les femmes à continuer de pousser pour qu’elles ne soient pas les dernières! »

«Chez Secret, nous sommes fiers de poursuivre notre engagement en faveur d’une représentation égale et de continuer à travailler jusqu’à ce que toutes les femmes puissent vivre dans un monde où nous n’avons pas à transpirer l’égalité», a déclaré Sara Saunders, directrice de marque associée, Secret. «Nos partenaires« Not The First »font preuve d’une force inébranlable et d’une approche implacable pour autonomiser les femmes de couleur. Nous espérons que «Not The First» encouragera toutes les femmes à partager leurs incroyables hommages, pour aider à conduire le changement.