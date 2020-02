Série animée de jeux vidéo Diablo et Overwatch en préparation chez Netflix

Blizzard’s Diablo et Overwatch Des séries d’animations de jeux vidéo seraient en préparation chez Netflix. Le géant du streaming travaillant constamment pour rester le premier choix des abonnés, les adaptations des jeux vidéo populaires pourraient être la voie à suivre. Bien sûr, les jeux vidéo ont toujours eu leur lot de problèmes au fil des ans lorsqu’ils ont été adaptés aux programmes cinématographiques et télévisuels. Cela ne veut pas dire qu’une adaptation de qualité ne peut pas se faire. Il suffit de regarder le succès actuel de Netflix avec The Witcher et Castlevania pour prouver que le passage des consoles ou des PC aux séries (en direct ou animées) peut en effet donner des résultats positifs.

Cependant, la raison pour laquelle certains jeux réussissent en tant qu’adaptations et d’autres échouent misérablement est une supposition. Les fans sont susceptibles d’avoir de nombreuses raisons pour lesquelles certains titres de jeux n’ont pas atteint le but lorsqu’ils ont été adaptés, mais il n’y a certainement pas de recette d’or pour réussir. En termes de Diablo et Overwatch, les deux jeux Blizzard ont accumulé des héritages considérables au fil des ans, Diablo en particulier ayant survécu à l’épreuve du temps pour de nombreux joueurs. Même aujourd’hui, avec le haut niveau de compétition qui existe, Diablo est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux jamais créés. Mais l’un des jeux peut-il survivre en tant que série animée sur le service de streaming par abonnement le plus populaire au monde?

Bien qu’il soit encore très tôt en ce qui concerne cette question, il semble que Netflix soit prêt à le découvrir. Selon Forbes, Nick van Dyk, coprésident d’Activision Blizzard Studios, a révélé qu’une série Diablo, «rendue dans le style anime» est actuellement en pré-production chez Netflix. En plus de cela, van Dyk a également déclaré qu’il avait «développé et vendu une série animée basée sur la franchise Overwatch de Blizzard». À ce jour, il n’y a aucune information concernant les dates de sortie possibles pour l’une ou l’autre série, ni même si la série Overwatch est confirmée sur Netflix.

Initialement sorti en 1997, Diablo a commencé comme un RPG PC dans lequel les joueurs piratent, tranchent et lancent des sorts à travers 16 niveaux de donjon aléatoires avant de faire face à la bataille ultime avec Diablo – alias Le Seigneur de la Terreur – en enfer lui-même. Depuis lors, le jeu très populaire a connu de nombreuses incarnations, le dernier titre officiel, Diablo III, étant arrivé en 2012, bien que Diablo 4 soit en route. Quant à Overwatch, le jeu de tir à la première personne multijoueur en ligne est au centre d’une attention quasi constante depuis son arrivée en 2016. Bien qu’il y ait eu de nombreux courts métrages d’animation Overwatch qui peuvent être consultés à divers degrés sur YouTube et sur les sites de fans, à ce jour, le jeu à succès n’a pas eu de long métrage ni d’adaptation de série télévisée en préparation. Étant donné que Diablo et Overwatch ont des bases de fans dédiées, il semble que Netflix ferait une maison idéale pour les deux franchises en tant que série animée ou animée traditionnelle.

Comme c’est généralement le cas pour l’adaptation de jeux vidéo populaires au cinéma ou à la télévision, il y a tellement d’aspects différents à prendre en compte pour plaire aux fans. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles on a tant parlé au cours des années d’une «malédiction» du jeu vidéo en ce qui concerne les adaptations. Tous les deux Diablo et Overwatch ne sont probablement pas différents à cet égard, mais pour les fans des jeux, pour l’instant, il est excitant de savoir que Netflix est à bord. Que les résultats finaux répondent ou non aux attentes sans aucun doute très élevées, cependant, est une tout autre histoire.

