Série de films xXx classée, du pire au meilleur | .

Voici le blockbuster xXx séries de films classés du pire au meilleur. Alors que Pitch Black était le film qui a mis Vin Diesel (F9) sur le radar du public, c’est le succès de The Fast And The Furious de 2001 qui a fait de lui une star. Le premier film était un riff de course de rue sur Point Break, mais Diesel a défié les attentes en laissant de côté la suite 2 Fast 2 Furious. Au lieu de cela, il a choisi de diriger sa propre série avec xXx, qui a été présenté comme une version de sports extrêmes de la série James Bond.

Alors que xXx était un succès, la série évoluerait de façon étrange à partir de là. Diesel a quitté xXx: State Of The Union parce qu’il n’était pas intéressé par le script, ce qui a conduit à un remaniement de la formule; chaque film se concentrerait sur un nouvel agent xXx et ferait appel à un acteur différent. Le film a également révélé que Xander Cage de Diesel est décédé lors d’une mission hors écran, bien que finalement un court-métrage intitulé The Final Chapter: The Death of Xander Cage ait décrit comment Cage – joué par le cascadeur de Vin – est tué dans une explosion par les méchants de xXx 2. La suite a été critique et commerciale, mais grâce au succès continu de Diesel après son retour dans la série Fast & Furious, il a fait un retour pour xXx: The Return Of Xander Cage de 2017, qui a été un succès solide; Inutile de dire que la mort de Cage dans le court métrage a été ignorée.

Connexes: Pourquoi Fast & Furious 9 a été retardé d’une année entière

xXx 4 est actuellement en développement, mais en attendant, voici un classement de la série jusqu’à présent.

xXx: The Return Of Xander Cage a vu Diesel copier et coller la formule Fast & Furious de rassembler un casting diversifié de personnages et d’acteurs, mais il manque le charme de cette franchise. Il y a une suffisance offensante à la cage de Diesel cette fois-ci – qui est apparemment l’homme le plus désirable vivant aussi – et une grande partie de la comédie tombe à plat. La grâce salvatrice de xXx 3 est la distribution de soutien, même si certains d’entre eux n’ont pas grand-chose à faire.

Samuel L.Jackson revient sous le nom de Gibbons pour un caméo prolongé, Toni Collette (héréditaire) attrape un chèque en tant que gestionnaire d’agent de la CIA, mais parvient toujours à être divertissant, tandis que Donnie Yen enregistre xXx: The Return Of Xander Cage. L’anti-héros de Yen a beaucoup plus de charisme et de capacité d’action physique que Diesel et il allume l’écran chaque fois qu’il apparaît. Si la série doit continuer, un spin-off du Yen semble plus amusant.

Les producteurs derrière la série ont dû renverser ce froncement de sourcils lorsque Diesel est parti, avec Darius Stone d’Ice Cube se préparant pour xXx: State Of The Union. Le film est déçu par une dépendance cartoony à CGI pour la plupart de son action et un script faible gracieuseté de X-Men: Simon Kinberg de Dark Phoenix. Il y a du plaisir coupable à avoir avec xXx 2, comme un casting qui comprend le méchant ou l’action de Willem Dafoe (The Lighthouse) qui devient de plus en plus bizarre. Cela reste une suite oubliée et très skippable, mais Cube’s Stone ferait une apparition dans Return Of Xander Cage.

xXx est en grande partie un produit de 2002 avec une bande sonore chargée de pistes nu-metal, un montage hyperactif et une comédie maladroite. Il y a quelque chose de bêtement charmant, tandis que l’action comporte des cascades et des explosions vraiment impressionnantes. Le diesel est parfaitement adapté pour conduire et tout en xXx monte à peine au-dessus du niveau d’un film Bond de milieu de gamme, la première sortie de Xander Cage reste sa plus purement agréable.

Suivant: La voiture de Han dans Fast & Furious 9 est un énorme œuf de Pâques à la dérive de Tokyo