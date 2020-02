MISE À JOUR: Eh bien, c’était rapide. Bloody Disgusting a mis à jour son rapport pour indiquer que la série télévisée The Frighteners n’est plus en développement. Apparemment, ils ont juste été contactés par une source proche de Denver et Delilah Productions qui a déclaré que le projet était en effet en cours à un moment donné, mais ne l’est plus, en raison de problèmes de droits.

Une série télévisée basée sur l’horreur / comédie classique culte de Peter Jackson en 1996 Les effrayants est en développement, de la société de production de Charlize Theron. Bien que Peter Jackson soit maintenant mieux connu pour avoir dirigé les trilogies fantastiques à succès Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, bien avant ces concerts, Jackson s’est fait les dents dans le monde de l’horreur. Son film le plus célèbre dans les cercles d’horreur est probablement Braindead de 1992 (intitulé Dead Alive aux États-Unis), qui est souvent considéré comme le plus beau film de tous les temps.

En 1996, le stock de Jackson en dehors de sa Nouvelle-Zélande natale avait considérablement augmenté, et il n’était qu’à quelques années de diriger les œuvres de J.R.R. Tolkien au grand écran. Son dernier film avant de passer la prochaine décennie en Terre du Milieu était The Frighteners, avec Michael J. Fox dans le rôle de Frank Bannister, un ancien architecte qui a acquis la capacité de voir des fantômes après la mort tragique de sa femme. Il utilise d’abord cela pour escroquer les gens avec l’aide de quelques amis fantomatiques, mais cela change quand une entité maléfique arrive et commence à faire des victimes.

Les Frighteners ont bombardé au box-office, mais ont décollé de la vidéo à domicile, et ont acquis un large culte au cours des décennies qui ont suivi. Maintenant, il est en passe de devenir le prochain film transformé en série télévisée, selon Bloody Disgusting.

Frighteners: série télévisée basée sur le film en développement de Peter Jackson

La potentielle série télévisée Frighteners est développée par Denver et Delilah Productions de Charlize Theron, une société basée à Los Angeles qui a précédemment produit la célèbre série Mindhunter de Netflix. Le projet serait en développement depuis un an et la société de Theron envisage également un nouveau film Frighteners. On ne sait pas si ce projet Frighteners prendra la forme d’un remake, d’une suite ou de quelque chose d’autre. Fait intéressant, l’original Frighteners était à un moment donné prévu pour être un film dérivé de l’émission HBO Tales from the Crypt, donc apporter le concept à la télévision a du sens.

Il convient également de noter que la série télévisée The Frighteners pourrait finir par être une simple horreur et ne pas contenir les éléments comiques trouvés dans le film de Peter Jackson. Cela devrait inquiéter certains fans, car The Frighteners était un mélange assez homogène de comédie et d’horreur, et supprimer les rires pourrait servir à saper ce qui a rendu le film populaire auprès des fans en premier lieu. Pour l’instant cependant, les choses sont encore au stade de développement, et l’idée d’exciser l’humour de Les effrayants l’équation pourrait bien être abandonnée en cours de route vers la production.

