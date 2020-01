Serviteur: Comment Leanne a torturé Dorothy | .

Apple TV + a rencontré un grand succès avec leur plongée dans le genre d’horreur avec Serviteur, un programme plein de mystères qui entourent une famille en deuil.

Servant ressemble à la narration classique de M. Night Shyamalan en regardant l’histoire intime et effrayante des Turners, un mari et une femme en deuil de la perte de leur bébé. La vérité derrière le bébé de Turner, Jericho, et leur nouvelle nounou, Leanne, deviennent les plus grands points de discussion de Servant, mais le bilan que tout cela pèse sur Dorothy (Lauren Ambrose) est également important. Dorothy d’Ambrose offre une performance incroyablement nuancée qui est impossible à cerner lorsqu’elle fait face à des couches de dépression et de déviation. Dorothy est en forme depuis le début de la saison, mais elle ne devient plus capricieuse que la première année de la saison touche à sa fin.

Le dernier épisode de Servant, “Jericho”, fournit des réponses majeures sur ce qui est arrivé à Jericho et sur la façon dont il a été gâché non seulement par Dorothy, mais par toute la famille Turner. Leanne a remarqué la décomposition qui règne dans la maison et même si elle apporte ses propres bagages et son niveau de bizarrerie à la maison, elle regarde Dorothy au problème le plus important. Leanne a du mal à accepter que Dorothy pourrait avoir une deuxième chance d’être mère et décide qu’elle doit donner suite à ces sentiments par une guerre psychologique.

Jusqu’à ce point dans Servant, Dorothy a affiché un comportement très erratique, mais il n’était pas clair si son esprit glissait réellement ou s’il se passait plus. “Jericho” confirme que Leanne a activement tourmenté Dorothy et profité de son état mental fragile comme punition pour son rôle dans la mort de Jericho. Leanne commence ce traitement de manière subtile, comme des fouilles sur le poids de Dorothy, mais elle révèle ensuite la gravité de sa torture. L’un des plus grands exemples de cela est la façon dont Leanne déclenche l’alarme de voiture de Dorothy, lui donne le mauvais outil et continue de le déclencher jusqu’à ce qu’elle le perde. Dans le même temps, Leanne commande également un rôti de la taille exacte du poids de naissance de Jéricho afin de raviver de vieux souvenirs en Dorothy et de la forcer à affronter ce qu’elle a fait.

Ce n’est pas un hasard si les objets que Leanne utilise pour s’attaquer à Dorothy ont tous des liens avec la mort de Jéricho. Dans un certain sens, il peut sembler que cette approche amoureuse difficile est d’aider finalement Dorothy à passer à autre chose, mais Leanne semble avoir un véritable dédain pour elle et sa négligence. Dans le dernier épisode de Servant, Dorothy tombe également malade et commence à vomir violemment. Après que Leanne ait pris l’une des perles de Dorothy dans l’épisode précédent, il semble qu’elle aurait pu la maudire après que Julian a dit à Leanne ce que Dorothy avait fait à Jéricho. Cependant, avec le fonctionnement de Servant, il n’y a probablement rien de surnaturel et ce ne sont que les symptômes d’une intoxication alimentaire ou d’une nouvelle grossesse.

Sean semble être assez méfiant pour qu’il garde le repas que Leanne a préparé pour qu’elle l’examine plus tard, alors peut-être que des preuves solides seront finalement révélées si Leanne est réellement associée à une sorte de sorcellerie. L’épisode se termine avec Sean ayant une conversation explicite avec Leanne sur la confiance et la sécurité, il semble donc qu’il commence à se méfier de son comportement. C’est juste dommage qu’il se produise trop tard maintenant que Leanne a fermement fixé son objectif sur Dorothy et croit qu’elle a besoin d’une punition. Avec un seul épisode dans Serviteur première saison, cette animosité entre Leanne et Dorothy avec Jéricho pris au milieu est à coup sûr au comble.

