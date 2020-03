Ses 5 meilleurs et 5 pires rôles (selon IMDb)

Étant donné que son père est le légendaire Brendan Gleeson, il y aura toujours un pied dans la porte d’acteur de Domhnall. Cependant, ce à quoi les gens ne s’attendaient pas, c’est qu’il entrait avec une telle grandeur et férocité. En 2006, il a décroché une nomination pour Tony pour son rôle dans The Lieutenant Of Inishmore, mais c’est vers 2015 que sa carrière a vraiment décollé.

CONNEXES: Domhnall Gleeson: 5 meilleurs films (et 5 pires), selon Rotten Tomatoes

Cependant, chaque carrière a ses hauts et ses bas. Nous avons pris les cinq films dont Gleeson a fait partie (significative) et qui ont le score IMDb le plus bas et les avons confrontés aux cinq ayant le score le plus élevé.

10 Le pire: la cuisine (5.3)

Vous pourriez penser que comme la carrière de Gleeson ne faisait que commencer, il se retrouverait dans des films assez pauvres, juste pour une exposition et un peu d’argent. Curieusement, le film le moins bien noté sur IMDb qui place Gleeson dans une position de premier plan est The Kitchen de 2019.

Bien qu’il ait joué aux côtés de Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss, le drame policier n’a pas eu d’impact, même si Gleeson a été plutôt bien accueilli en tant que vétéran vietnamien sévère et intense de Gabriel.

9 Meilleur: Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 (8.1)

Même si le rôle de son père de Mad-Eye Moody avait disparu à ce stade (il était décédé lors de la précédente entrée dans la franchise), Domhnall est resté dans les parages pour le dernier film de Harry Potter.

CONNEXES: Harry Potter: 5 raisons pour lesquelles il devait être un grand auror (et 5 il aurait dû être le professeur DADA)

Deux heures de combats quasiment ininterrompus n’ont pas donné à Bill Weasley de Gleeson beaucoup d’espace pour respirer, mais il a prouvé sa capacité à brandir une baguette avec le meilleur des anciens de Poudlard.

8 Le pire: le petit étranger (5.5)

En tant que star de cet étrange film gothique se déroulant au milieu du 20e siècle, Gleeson a essentiellement eu une période de deux heures pour montrer sa gamme. Venant de sortir de l’ensemble de Harry Potter et de Star Wars, l’occasion de s’asseoir et de plonger de front dans un sombre, mais certainement pas passionnant, le drame a dû sembler trop beau pour le manquer.

Malheureusement, la foule d’IMDb ne pensait pas que cela frappait du côté droit du spectre gothique, avec trop de dépendance à l’atmosphère plutôt qu’à l’intrigue, aux visuels et à l’écriture.

7 Best: The Revenant (8.0)

Être facturé troisième après Leonardo DiCaprio et Tom Hardy a dû être un pur moment de joie pour l’acteur relativement jeune. Dans le film primé à plusieurs reprises, Gleeson dépeint la version fictive du très vrai Andrew Henry.

CONNEXES: 10 meilleurs films sur Take On The Wild

Il offre une performance incroyablement puissante en tant qu’officier de l’armée en difficulté et en conflit, dirigeant l’expédition de Hugh Glass à travers le Dakota, tout en parvenant à une mort dérangeante et convaincante à la fin.

6 Pire: Crash Pad (5.7)

Un autre film relativement récent à bombarder compte tenu de la demande actuelle de Gleeson. La comédie de 2017, réalisée par Kevin Tent, suit Stensland alors qu’il pense qu’il est tombé amoureux d’une dame plus âgée qui utilise simplement la sienne comme vengeance contre son mari.

En tant que film à budget relativement faible, il n’a eu qu’une diffusion théâtrale très limitée et a reçu des critiques totalement moyennes de la critique, ce qui en fait l’un des films les plus oubliables de la carrière de Gleeson.

5 meilleurs: Star Wars Episode VII Le Réveil de la Force (7.9)

Même si le film Star Wars le plus récent a en quelque sorte agi pour restituer toute l’importance du général Hux en tant que personnage en le révélant comme un espion puis en le tuant, sa présence dans les deux premiers films suivants ne peut pas être sous-estimée.

CONNEXES: Star Wars: 10 meilleures scènes de R2-D2 et C-3PO, classées

Il retire très bien le rôle d’un tueur impitoyable motivé uniquement par le mal tout en livrant la scène d’ouverture vraiment hilarante de The Last Jedi avec autant d’équilibre.

4 pire: une année de chien (6.1)

C’est un de ces films qui ne sonne pas comme si ça allait être bon. Vous ne pouvez pas imaginer aller, “ooh avez-vous vu Une année de chien est la meilleure image”, pouvez-vous?

Il aurait pu être nominé pour un Emmy aux heures de grande écoute, mais IMDb n’était pas si enthousiaste, avec une moyenne de seulement 6,1. Bien sûr, Gleeson a pris le siège arrière en 2009, mais sa performance en tant qu’Anthony Armstrong était encore assez impressionnante, même si elle était éclipsée par le rôle principal de Jeff Bridges.

3 Meilleur: à propos du temps (7.8)

Avec le chef-d’œuvre de Ben Folds «The Luckiest» en dessous et une belle histoire d’amour au centre de la scène, il n’est pas surprenant que About Time se retrouvera du bon côté de cette liste. Gleeson joue en face de Rachel McAdams dans le rôle de Tim Lake, un homme avec la capacité héritée de voyager dans le temps et de changer l’issue de moments de son passé.

CONNEXES: Outlander: 10 questions sans réponse sur le voyage dans le temps

Bien qu’il y ait des moments déchirants, comme la mort du père de Tim, la possibilité de remonter le temps pour revivre des moments donne un sentiment de bonheur étrange. Gleeson joue parfaitement les deux côtés du spectre.

2 Pire: Sensation (6.1)

Ce film de 2010 a fini par rester fermement sous le radar depuis sa sortie. Gleeson lui-même est la star de la comédie, jouant Donal, un rôle très étrange en effet. Donal entame une relation avec une call-girl, et ils prévoient d’ouvrir un bordel avec de l’argent provenant d’une ferme qu’ils possèdent … oui, il n’a jamais été destiné à de grandes choses.

Compte tenu de son existence bizarre et à petit budget, Gleeson se débrouille bien, mais une écriture assez faible ne l’aide pas vraiment.

1 meilleur: Ex Machina (7.7)

Passant à l’autre bout du spectre, Ex Machina est une superbe œuvre de cinéma. Juste Oscar Isaac (avec qui Gleeson travaillerait également sur Star Wars) et Domhnall Gleeson ont joué face à l’actrice suédoise relativement inconnue Alicia Vikander, transformant le film indépendant en quelque chose de vraiment spécial.

CONNEXES: 10 détails cachés que tout le monde a manqués à Ex Machina

Il existe comme un épisode de Black Mirror (dans lequel Gleeson est également apparu), avec une tension et une technologie futuriste au premier plan, tandis que des rebondissements effrayants et des virages intelligents tourbillonnent les rouages ​​en arrière-plan. Bien que ce ne soit que le cinquième meilleur classement sur IMDb, Ex Machina pourrait bien être la meilleure performance de Gleeson.

SUIVANT: Star Wars: 15 choses que vous ne saviez pas sur le général Hux

Prochain

Buffy contre les vampires: 10 détails cachés sur la maison d’été que vous n’avez jamais remarquée