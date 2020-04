Seth Ickerman et Carpenter Brut présentent: bande-annonce et affiche «Blood Machines»

Shudder, un fantastique service de VOD de films d’horreur appartenant à AMC Networks, a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de «Machines à sang», long métrage écrit et réalisé par le français Raphal Hernandez & Savitri Joly-Gonfard sous le pseudonyme de Seth Ickerman.

Son argument suit deux chasseurs de l’espace dans leur tentative de traquer une machine essayant de s’échapper. Après l’avoir renversé, ils assistent à un phénomène mystique: le fantôme d’une jeune femme sort du navire, c’est comme si la machine avait une âme. Essayant de comprendre la nature de cette entité, ils commencent à chasser la femme à travers l’espace.

Le menuisier également brut français accompagne avec son goût musical particulier cette production qui, après avoir traversé toutes sortes de festivals à travers le monde, sortira le 21 mai aux États-Unis.

