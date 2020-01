Seth Rogen et David F. Sandberg adaptent ‘Fear Agent’ pour Amazon

Le Hollywood Reporter rapporte que Seth Rogen («Les garçons») et David F. Sandberg («Shazam!») Adapteront la bande dessinée de science-fiction de Rick Remender, «Agent de peur». Amazon a pris les droits de cette nouvelle série télévisée après une bataille d’offres avec d’autres grandes sociétés telles que Peacock, HBO Max et TNT.

La logline de la série est la suivante: Envahisseurs interstellaires. Voyagez dans le temps. Clones de clones de clones, et beaucoup de whisky. Que vous combattiez le fléau de l’espace, remontiez dans le temps pour arrêter une invasion extraterrestre qui a changé la terre pour toujours ou récupérez votre ex-femme, il n’y a rien que Heath Huston ne fasse pour essayer de corriger les erreurs et récupérer à sa famille. Il est, après tout, le dernier agent de peur.

Mattson Tomlin (‘The Batman’) écrit l’épisode pilote, avec Sandberg prêt à diriger et à agir en tant que producteur exécutif avec Rogen, Matt Tolmach, David Manpearl et ses partenaires de Point Gray Productions, Evan Goldberg et James Weaver. Le co-créateur du CMIC Tony Moore, Rick Remender et Lotta Losten seront également producteurs exécutifs, Josh Fagen supervisant le projet de Point Gray.

Remender a signé un accord de trois ans avec Sony Pictures Television pour développer ce projet et d’autres. Les deux ont déjà collaboré à l’adaptation de la série télévisée ‘Deadly Class’ pour Syfy en 2018. Revenant à ‘Fear Agent’, il a d’abord été publié en 2005 par Image, puis a déménagé à Dark House. L’histoire s’est terminée en 2012.