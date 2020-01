Seth Rogen produit une adaptation cinématographique du roman graphique ‘Memetic’

Selon The Hollywood Reporter, Lionsgate finalise les négociations pour faire une adaptation cinématographique du BOOM! Studios, «Memetic». Seth Rogen est en charge de la production du film par le biais de sa société Point Grey Pictures, avec le co-scénariste de «The Batman», Mattson Tomlin, qui écrit le scénario.

Créé par James Tynion IV avec l’aide de l’artiste Eryk Donovan et du coloriste Adam Guzowski, «Memetic» Il s’agit d’une série de cmics à trois chiffres publiés pour la première fois en 2015. Le roman graphique révèle la véritable terreur d’Internet, en se concentrant sur un mème appelé Good Time Sloth qui devient une sensation virale instantanée. Mais 12 heures plus tard, les personnes qui ont été exposées au mème deviennent soudainement violentes et créent un instinct accentué pour tuer toute personne autour d’eux qui n’a pas été affectée par le mème.

Ces personnes affectées sont appelées “Screamers”, bien qu’il y ait des gens qui se révèlent immunisés contre les mèmes. Sur l’axe principal de l’histoire, nous voyons une jeune daltonienne qui essaie de faire face à l’effondrement de la société au milieu de l’apocalypse tout en essayant de trouver son petit ami. Son terme 72 heures, temps estimé pour l’anéantissement total de la race humaine.

L’adaptation cinématographique mettra également en vedette la production d’Evan Goldberg et James Weaver de Point Grey, ainsi que Ross Ritchie et Stephen Christie de BOOM! Studios Meredith Wieck et Scott O’Briensupervisarn le projet pour Lionsgate, avec Josh Fagen faisant de même pour Point Grey.