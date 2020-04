Seul avec son pire ennemi, elle-même. Bande-annonce de «Selah et les piques»

Dans le monde complexe du plus grand pensionnat de Pennsylvanie, Haldwell, le corps étudiant est divisé en cinq factions. Selah Summers (Jesse Williams) mène le plus dominant des cinq avec une main lourde, en plus d’être en charge de fournir aux adolescents tout le matériel illégal qu’ils peuvent trouver, de l’alcool aux pilules.

La tension entre les factions est bientôt apparue et lorsque le meilleur ami de Selah, Maxxi (Lovie Simone), a trouvé un nouvel amour, le chef de groupe a décidé de concentrer toute son attention sur une étudiante senior, Paloma (Ana Mulvoy -Dix), qui enseigne les stratagèmes qu’elle utilise pour être un bon leader. Cependant, Paloma préfère se concentrer sur ses études, laissant Selah seule devant son pire ennemi: elle-même.

Celeste O’Connor («Ghostbusters Beyond»), Jharrel Jerome («Mr. Mercedes») et Gina Torres («Final Space») complètent le casting principal de «Selah et les piques», cousine germaine de la scénariste et réalisatrice Tayarisha Poe qui, après son passage triomphal à travers la dernière édition du Sundance Festival, sera diffusée en avant-première sur Prime Video le 17 avril (aux États-Unis et en Espagne).

Ci-dessous, sa bande-annonce et son affiche officielles.

