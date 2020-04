‘Shadowed’, court métrage d’horreur de David F. Sandberg, directeur de Shazam!

Ce ne sont pas seulement les fans qui recherchent toutes sortes de divertissements en ces temps confinés. Parmi les professionnels qui tentent de lutter contre l’ennui, il y a David F. Sandberg (‘Shazam!’), Qui en retour à ses racines cinématographiques a fait un court métrage d’horreur intitulé Ombre. Si le court métrage est vraiment terrifiant ou qu’ils ne peuvent pas le vérifier ci-dessous.

Mettant en vedette Lotta Losten, actrice, épouse et partenaire créatif régulier de Sandberg, l’histoire montre une femme qui découvre que quelque chose de très étrange se produit avec les ombres à la maison. Inutile de dire que bientôt il me manque de devenir dangereux …

Ce n’est pas nouveau pour Sandberg et Losten, qui ont déjà réalisé différents courts métrages d’horreur. Par exemple «Lights Out», lauréat de plusieurs courts métrages de plusieurs festivals que le réalisateur suédois a fini par transformer en film en 2016 avec «Never turn off the light».

