‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ suspend le tournage après la mise en quarantaine du réalisateur

La pandémie de COVID-19 (oCoronavirus) continue de faire des ravages avec une multitude d’émissions sportives, de concerts, de conventions, de films et de productions télévisées qui regardent pendant qu’ils sont retardés ou annulés pour empêcher une nouvelle propagation du virus. VaThe Hollywood Reporter rapporte que le film Marvel Studios, ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux‘a officiellement annoncé la suspension temporaire de son tournage en Australie.

Cette décision est due au fait que son directeur Destiny Daniel Cretton («La vie de Grace») a été mis en quarantaine en attendant les résultats de son test. Bien que le directeur n’ait montré aucun symptôme, le médecin a conseillé de prendre des précautions supplémentaires pour protéger le nouveau-né de Creton. Le film devient la deuxième production de Marvel Studios à s’arrêter après la série Disney +, “ Le faucon et le soldat d’hiver ”, qui s’est également récemment arrêtée à Prague.

L’équipe du film a publié la déclaration suivante: “Comme beaucoup d’entre vous le savent, Destin, notre réalisateur, a un nouveau-né. Il voulait être prudent compte tenu de l’environnement actuel et a décidé de passer le test COVID-19. Il est actuellement auto-isolant conformément à la recommandation de votre médecin. Pendant que vous attendez les résultats du test, nous avons interrompu la production de la première unité jusqu’à ce que vous obteniez des résultats la semaine prochaine. La deuxième unité continuera de fonctionner. C’est une période sans précédent. Nous apprécions la compréhension de chacun. “

Le film mettra en vedette l’acteur chinois canadien Simu Liu (‘Blood and Water’) en tant que personnage principal, Awkwafina (‘The Farewell’) et Tony Leung, qui jouera le rôle de Mandarn. Destin Daniel Cretton (‘The Crystal Castle’, ‘Just Mercy’) sera le réalisateur et Dave Callaham (‘Wonder Woman 1984’) le scénariste de ce film qui aura principalement des acteurs asiatiques et asiatiques américains. Son intention est de reproduire le succès de ‘Black Panther’ en 2018.

Aussi connu comme le maître du Kung Fu, Shang-Chi a été présenté dans les pages de l’édition spéciale Marvel # 15 en 1973. Il a été créé par l’écrivain Steve Englehart et le dessinateur Jim Starlin. Shang Chi présente des capacités extraordinaires dans les arts martiaux et est un maître du Wushu (le nom actuel en chinois mandarin pour divers arts de combat chinois) avec les mains vides et les armes, y compris les nunchakus et l’épée à double tranchant. Plus tard, en rejoignant The Avengers, il gagne le pouvoir de créer d’innombrables doublons de lui-même.

Si tout se passe comme prévu, le film sortira en salles le 12 février 2021.

En ce qui concerne les projets à venir de Marvel Studios, ils incluent «Black Widow» (première le 30 avril 2020), «The Eternals» (première le 30 octobre 2020), les séries «WandaVision» et «Loki» pour le printemps 2021, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (création le 30 avril 2021), la série ‘What If …?’ pour l’été 2021, la série ‘Hawkeye’ pour l’automne 2021, ‘Thor: Love and Thunder’ (sorti le 29 octobre 2021) et enfin ‘Black Panther 2’ (sorti le 6 mai 2022).