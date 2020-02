Sharon Osbourne embrasse ses cheveux blancs dans une transformation choquante

La personnalité de la télévision, Sharon Osbourne, a troqué sa couleur de cheveux rouge pour ses mèches naturellement blanches. La transformation frappante a été partagée par le célèbre coloriste Jack Martin sur son Instagram, expliquant pourquoi Le discours l’hôte a décidé d’embrasser ses «cheveux 100% blancs».

Trouver le succès grand public sur The Osbournes avec mari et légende du rock Ozzy Osbourne, les hauts et les bas de leur famille étaient bien documentés – y compris la bataille de la mère de trois enfants contre le cancer du côlon en 2002. Après avoir perdu ses cheveux pendant huit mois intenses chimiothérapie, elle serait prête à arrêter les traitements. Cependant, elle a continué et, malgré la perte de ses cheveux, a maintenu son statut de rousse avec des perruques personnalisées de la même personne responsable des perruques emblématiques de Cher. Avec ses cheveux étant une caractéristique si particulière tout au long de sa vie, cette nouvelle transformation est un changement important et bienvenu après près de deux décennies.

Osbourne était fatiguée de maintenir la couleur avec des traitements hebdomadaires, mais à cause de ses apparitions télévisées presque quotidiennes, c’était une obligation qu’elle devait remplir. Martin, un coiffeur formé à Paris, spécialisé dans les transformations de couleurs extrêmes, a passé huit heures à transformer les mèches rouges audacieuses d’Osbourne en une blonde platine brillante sans causer trop de dégâts. Assez proche du blanc pour s’estomper naturellement à sa vraie couleur de cheveux, sa nouvelle couleur argentée sera beaucoup plus facile à gérer. Il a publié une photo sur son Instagram avec la légende: “Elle se colorait les cheveux une fois par semaine en rouge vif foncé pendant les 18 dernières années.” Il a poursuivi: “Elle m’a expliqué qu’elle voulait faire cette transformation [a] il y a longtemps, mais chaque fois qu’elle essaie, cela aboutit à un désastre. “Découvrez l’incroyable post de transformation de Sharon ci-dessous:

En fait, Osbourne n’est pas la seule célébrité à changer son look et à embrasser ses cheveux naturels avec l’aide de Martin ce mois-ci. Le 9 février, la coloriste a transformé les cheveux de l’actrice Jane Fonda en préparation des 92e Oscars annuels en une session de sept heures. Fonda et Osbourne ne sont pas seuls dans leurs transformations de cheveux dignes d’Instagram. Le 7 février, la chanteuse pop MARINA a partagé un selfie sur son profil et a révélé qu’elle mourait les cheveux noirs depuis douze ans pour cacher le fait qu’elle avait trouvé des cheveux gris depuis qu’elle avait 15 ans. Comme Osbourne, elle était également fatiguée de l’entretien qui est venu avec le maintien d’une couleur de cheveux artificielle. Une routine coûteuse et longue, il n’est pas surprenant de voir des femmes prendre une pause dans ce régime de beauté.

Bien qu’Osbourne n’ait pas encore discuté de son nouveau look en public, il sera probablement révélé lors du prochain épisode de mardi Le discours et il sera intéressant d’entendre une explication approfondie dans ses propres mots pour expliquer pourquoi elle a finalement décidé de faire tapis sur ses cheveux blancs. Était-ce un choix comme celui de Fonda, de faire bouger les choses et de faire une déclaration? Ou était-ce comme la décision de MARINA d’embrasser son âge et de cesser de couvrir son apparence naturelle?

