Shaun of the Dead 2: pourquoi la suite des vampires ne s’est jamais produite

La comédie zombie d’Edgar Wright en 2004 Shaun des morts a presque eu une suite de vampires appelée From Dusk Till Shaun, mais voici pourquoi cela ne s’est jamais produit. Écrasement critique et commercial, Shaun of the Dead a fait plusieurs carrières, notamment ses stars Simon Pegg et Nick Frost, et son réalisateur Wright. Se présentant comme un rom-zom-com, Shaun of the Dead a fonctionné à la fois comme un hommage hilarant aux classiques du cinéma zombie, et comme une histoire de zombie formidable et véritablement émotionnelle à part entière.

Le trio de Pegg, Frost et Wright se réunirait bien sûr à nouveau pour les deux autres épisodes de leur trilogie thématique Three Flavors Cornetto, Hot Fuzz de 2007 et The World’s End de 2013. Ces films, une émission de films de copains et de films de science-fiction, respectivement, ont également connu un grand succès auprès des critiques et du public. Il reste à voir si le trio fera équipe pour un autre film de Cornetto, mais il ne fait aucun doute que les fans l’adoreront.

Connexe: Simon Pegg & Edgar Wright’s Land of the Dead Zombie Cameo Explained

Cependant, bien que la trilogie Three Flavors Cornetto ne se connecte pas directement au niveau narratif, il s’avère qu’à un moment donné, il était envisagé de faire un Shaun of the Dead 2. Cette suite aurait présenté des vampires au lieu de zombies, mais malheureusement , il semble peu probable qu’il devienne une réalité.

La perspective d’une suite de Shaun of the Dead, peut-être intitulée From Dusk Till Shaun, a d’abord été évoquée sur la piste de commentaires du film sur le DVD. Bien que cela ressemblait à une blague, cela n’a pas empêché les fans de souhaiter que cela se fasse, bien que malheureusement, aucun mouvement sur le projet ne se soit jamais produit. Cependant, une interview de 2017 a vu Simon Pegg, qui a co-écrit Shaun of the Dead avec Wright, révéler qu’il avait en fait écrit un traitement pour Shaun of the Dead 2, et que Wright avait mentionné qu’il pensait qu’il serait drôle de recréer essentiellement le vibe de Shaun avec des vampires et le même casting.

Quant à savoir pourquoi From Dusk Till Shaun ne s’est jamais produit, c’est principalement grâce à deux préoccupations très raisonnables de Pegg et Wright. La première était que les deux pensaient Shaun des morts fonctionnait très bien comme une histoire autonome, et ne voulait pas risquer de ternir cela avec un suivi. La seconde était qu’ils pensaient que deux nombreux personnages importants étaient morts à Shaun pour rendre une suite réalisable, et étant donné que Ed de Nick Frost était l’une des victimes, ils avaient peut-être raison dans cette croyance. Pour l’instant, et apparemment pour toujours, Shaun of the Dead 2 reste juste un rêve de pipe.

Plus: Films Edgar Wright classés, du pire au meilleur