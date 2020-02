Shaun The Sheep 2 Guide de distribution des voix et des personnages

Qui exprime qui dans Shaun le mouton Movie 2? Célèbre pour son animation en stop-motion et ses créations de personnages adorables, Aardman est devenu une institution cinématographique britannique, et les aventures de Shaun The Sheep représentent certaines de leurs œuvres les plus célèbres. Issu du film Wallace & Gromit A Close Shave, Shaun a fait ses débuts en solo en 2015, et non seulement l’arc théâtral du mouton a été un grand succès au box-office, il a également séduit les fans et les critiques avec ses visuels typiquement lisses et instantanément reconnaissables. et un humour universel et sain. Compte tenu de l’amour unanime dirigé vers la première aventure de Shaun, il n’est pas surprenant qu’Aardman fasse un suivi avec une suite.

Un film Shaun The Sheep: Farmageddon prend le plaisir dans l’espace, permettant toutes sortes de jeux de mots de science-fiction et de parodie de genre pour lesquels la franchise est connue. On supposerait que la prémisse simple tourne autour de Shaun et de ses collègues moutons aidant un étranger débarqué à terre à rentrer chez lui avant que le gouvernement britannique embarrassant n’arrive en premier et ne l’arrête pour son entrée illégale dans le pays. Comme son prédécesseur, Shaun The Sheep 2 ne contient pas de dialogue dans un sens traditionnel, mais s’appuie plutôt sur des bruits et des sons pour transmettre les émotions des personnages. Voici tous les acteurs et personnages qui se frayent un chemin à travers Shaun The Sheep: Farmageddon.

Justin Fletcher dans le rôle de Shaun The Sheep

Vétéran de la télévision et du divertissement pour enfants, Shaun est interprété par Justin Fletcher, autrement connu sous le nom de M. Tumble, qui a reçu un MBE en 2008 pour sa carrière et ses réalisations caritatives. Communiquant par bêlements, Shaun est aussi héroïque que les moutons, avec un côté espiègle et ne manque pas d’intelligence. Justin a exprimé Shaun depuis ses débuts en 1995 et a également exprimé Timmy à Farmageddon.

John Sparkes comme Bitzer

Un autre vétéran de Shaun The Sheep, Sparkes a fourni des sons pour Bitzer depuis que Shaun a commencé à apparaître dans sa propre série télévisée, et est bien connu pour son travail de comédie plus mature et pour avoir exprimé divers personnages de télévision pour enfants bien-aimés, y compris des rôles dans Fireman Sam et Peppa Porc. Bitzer est le chien de berger de la ferme de Shaun (d’ailleurs, Sparkes exprime également le fermier), mais les deux animaux sont en fait les meilleurs amis.

Amalia Vitale comme Lu-La

Lu-La (Amalia Vitale) dans A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Lu-La est le grand nouveau venu dans la famille Shaun The Sheep, en tant qu’étranger qui s’écrase sur la ferme de Shaun et est forcé de fuir les autorités avec l’aide des habitants. Vitale est apparu dans la veille de Noël 2015 de Patrick Stewart, mais Shaun The Sheep 2 marque sa première performance vocale de long métrage.

Andy Nyman en tant que noix

Nyman est un nom familier dans divers milieux. Il est apparu dans une variété de rôles d’acteur, y compris de petites parties dans Kick Ass 2 en tant que The Tumor et Despicable Me 3 en tant que Clive. Il a également eu une apparition en tant que gardien dans Star Wars: The Last Jedi. Cependant, Nyman sera plus probablement connu pour ses collaborations fréquentes avec Derren Brown et pour la co-création de Ghost Stories, dont il a réalisé, écrit et interprété l’adaptation cinématographique. Nuts est déjà apparu dans Shaun The Sheep.

Kate Harbour en tant qu’agent rouge

L’antagoniste de Shaun The Sheep 2, l’agent Red vient du ministère de la détection des extraterrestres et a pour mission de traquer Lu-La avant de s’échapper. Harbour est une actrice de voix bien versée à la télévision pour enfants britannique et exprime également la mère de Timmy, comme elle le fait depuis 2007.

Joe Sugg comme Pizza Boy

Bien que le rôle puisse être celui d’un humble livreur de pizza, Joe Sugg peut être un nom familier pour de nombreux Shaun le mouton 2. Débutant sa carrière en tant que personnalité populaire de YouTube avec sa sœur Zoella, Sugg s’est depuis étendu à la télévision et au cinéma, faisant ses débuts dans The SpongBob Movie: A Sponge Out of Water et se produisant sur Strictly Come Dancing (la version britannique de Dancing With The Étoiles) en 2018.

Shaun The Sheep 2 Casting de soutien

David Holt comme Mugg-IN5

Richard Webber comme Ub-Do et Shirley

Emma Tate comme Hazel

Dates de sortie clés

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon (2020) date de sortie: 14 février 2020

