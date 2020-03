Shawn Levy sur la décision d’arrêter la production de la saison 4 de Stranger Things en raison de COVID-19

Le producteur de Stranger Things, Shawn Levy, a discuté de la décision de suspendre la production de la saison quatre en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus dans une nouvelle interview. Levy a parlé à Variety de l’arrêt, qui est indéfini jusqu’à ce qu’ils reçoivent le message que l’émission peut reprendre le tournage en toute sécurité. Les faits saillants sont ci-dessous:

Sur la décision d’arrêter la production: «Je passais des appels téléphoniques avec Netflix pendant la réalisation de prises et le blocage de scènes. Nous avons partagé la nouvelle avec notre casting et notre équipe que nous allions suspendre la production par prudence. Il n’y avait aucun membre d’équipage malade, personne ne présentait de symptômes, mais cela semblait être la bonne chose à faire. »

Sur le sens de la communauté entre le casting et l’équipe: «Lorsque vous photographiez, vous créez cette micro-société, cette communauté. Vous connaissez le monde au-delà, mais pendant toutes mes années de réalisation et de production, j’ai du mal à trouver des comparaisons pour cette situation véritablement mondiale. Il a souligné que ce n’est pas toujours une politique, ce n’est pas toujours la norme dans cette industrie. Je suis juste heureux que Netflix veuille bien faire par la santé et le bien-être des personnes qui font ce spectacle. “