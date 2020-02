Shazam 2 aurait tourné cet été en même temps que Black Adam

Tournage sur Shazam 2 aurait commencé cet été, à peu près au même moment où le film Black Adam DCEU de Dwayne Johnson entre en production. Sorti en avril 2019, l’original Shazam a présenté Asher Angel en tant que gamin adoptif intelligent de 14 ans, Billy Batson et Zachary Levi, du nom du film.Le super-héros Billy se transforme en appelant son nom. Loué par les critiques pour son humour conscient de lui-même et ses thèmes plus profonds sur les familles retrouvées et les traumatismes émotionnels, Shazam est devenu un véritable succès au box-office et a maintenant une suite en préparation pour une sortie en avril 2022.

Pendant des années, le plan (rapporté) était que Black Adam de Johnson apparaisse dans le premier film de Shazam. Cependant, en grande partie grâce à la popularité fulgurante de The Rock au cours de la dernière décennie, les choses ont changé et le personnage a depuis obtenu un film à lui, qui ouvrira en décembre 2021. On suppose que le film Black Adam fera évoluer le méchant de longue date de DC Comics en plus d’un anti-héros avant que lui et Shazam ne se croisent finalement dans le DCEU, potentiellement dans Shazam 3 (si cela devait arriver). En fait, le public pourrait même en avoir un petit aperçu au cours des deux prochaines années.

Selon GWW, Shazam 2 se prépare actuellement à commencer le tournage en juillet, le même mois que Black Adam commence à tourner (comme Johnson l’a annoncé l’automne dernier). Étant donné que les films sortent à moins de trois mois et demi d’intervalle, il y aura forcément un certain chevauchement dans leurs délais de production, même si Shazam 2 fait rouler la caméra un peu plus tard que prévu.

Étant donné qu’ils sortent consécutivement dans l’ardoise DCEU, il est logique que Black Adam et Shazam 2 se croisent d’une manière et taquinent la confrontation inévitable entre leurs homonymes. Bien sûr, ce serait d’autant plus facile à faire avec les deux films tournés en même temps. Évidemment, cela ne signifie pas que Black Adam est le méchant secret de Shazam 2; auparavant, Levi a déclaré qu’il est peu probable que ses super-héros et ceux de Johnson se rencontrent correctement jusqu’à Shazam 3 et peut-être même après Black Adam 2 (encore une fois, si cela se produit). Malgré tout, rien n’empêche Shazam d’être référencé dans la scène post-crédits de Black Adams, ou vice versa avec Shazam 2.

Avec le réalisateur de Shazam David F. Sandberg et l’écrivain Henry Gayden de retour pour la suite, les chances sont en faveur que Shazam 2 se déroule suffisamment bien pour que Warner Bros veuille maintenir la franchise non seulement, mais aussi en grandissant en amenant Black Adam dans le plier. Le film de ce dernier devrait également être un succès commercial, ne serait-ce que grâce au tirage au sort de Johnson au box-office. Et bien que le DCEU ait vraiment trouvé sa place après la Justice League en s’éloignant du modèle d’univers partagé MCU, c’est un cas où un crossover n’a pas seulement un sens, il devrait bénéficier aux deux sous-franchises du point de vue de la narration. Que cela se produise dans Shazam 2 et / ou Black Adam reste à voir.

