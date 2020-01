Sherlock existe dans Dracula de Netflix (mais ce n’est pas Benedict Cumberbatch)

Un remake désinvolte de Van Helsing dans Netflix’s Dracula avait les fans d’un certain détective basé à Londres bourdonnant, ouvrant la série des vampires à un monde littéraire plus large.

Les avis sur Dracula étaient mitigés. À la fin du dernier épisode, de nombreux fans étaient déçus. IMDB raconte l’histoire d’une saison de flétrissement. Au moment d’écrire ces lignes, l’épisode un, «Les règles de la bête» a un score de 8,2; l’épisode 2, «Blood Vessel», a un score de 7,8; l’épisode trois, «The Dark Compass», a un score de 5,2. L’épisode d’ouverture de Dracula, après les premières interactions de Jonathan Harker (John Heffernan) avec le comte, semble être la star de la série.

Les showrunners Steven Moffat et Mark Gatiss ont participé à plusieurs émissions à succès de la BBC, dont Doctor Who et Sherlock. Dracula rend hommage aux deux. Dès que cela impliquait l’existence de Holmes, les fans ont commencé à spéculer sur la façon dont cela était possible. Sherlock de Moffat a un épisode victorien situé à peu près au bon moment, mais cette chronologie est le résultat d’hallucinations de Sherlock.

Alors qu’Agatha Van Helsing (Dolly Wells) raconte à Harker comment elle a réussi à retrouver sa fiancée, Mina (Morfydd Clark), elle affirme: «J’ai une connaissance détective à Londres». De nombreux fans se sont demandé si cette référence était plus qu’une simple la remarque du brassard. Lorsque le récit de Dracula est entré dans l’ère moderne, certains fans ont été déçus par l’absence notable de Benedict Cumberbatch. Cependant, en l’absence d’un univers partagé entre les deux propriétés Moffat-et-Gatiss, il existe un espace pour qu’une autre itération de Sherlock Holmes existe au sein de Dracula: l’original.

Les histoires originales de Sherlock Holmes ont été publiées et se déroulent pendant la bonne période. L’auteur Sir Arthur Conan Doyle était finalement irrité contre sa création et l’étroite renommée qu’elle lui causait. En 1894, il a choqué les fans du détective en publiant une nouvelle qui a tué Holmes. «Le dernier problème» se déroule en 1891 et voit Sherlock Holmes tomber à mort, hors scène. Cela rend insensé le commentaire de Van Helsing, prononcé en 1897 six ans après la mort supposée du détective. Cependant, les fans ont été tellement indignés par la décision de Conan Doyle de tuer le personnage qu’il a finalement été contraint de le ramener plus d’une décennie plus tard. En 1905, il publia The Return Of Sherlock Holmes, qui affirmait que le détective n’était pas réellement mort; il avait simulé sa mort.

Le retour de Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles qui se déroulent entre 1888 et 1901, ce qui signifie que lorsque Van Helsing a théoriquement contacté Holmes en 1897, il serait de retour au sommet de son travail de détective. Chronologie triée, la question que les fans pourraient se poser ensuite est de savoir exactement comment la religieuse occulte et le détective ressuscité ont jamais pris contact. La réponse se trouve dans la première courte histoire de la collection: «L’aventure de la maison vide».

Agatha Van Helsing est dans un couvent en Hongrie. Le détective a simulé sa mort en 1891, aux chutes de Reichenbach en Suisse. Dans «L’aventure de la maison vide», il prétend avoir passé les trois années suivantes à se cacher des ennemis. Il se rend d’abord à Florence, en Italie, puis se retrouve au Tibet pendant quelques années, suivi d’un détour en Perse et d’un dernier arrêt en France. Cartographié, le chemin entre la Perse et la France passe commodément près de la Hongrie, suffisamment près pour que le détective ait pu traverser et se retrouve à faire connaissance avec une religieuse à la langue vive et à la langue vive. Ce ne serait pas la première fois Dracula partage un univers à l’écran avec d’autres personnages emblématiques, mais il ajoute certainement un autre niveau au premier épisode acclamé de la série, élargissant sa portée et donnant un signe de tête à ceux du public qui sont fans de lecture.

