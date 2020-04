Sherlock Holmes 2009: Différences livre vs film | .

Guy Ritchie’s Sherlock Holmes a offert encore une autre version du célèbre détective, et comme beaucoup d’autres, il a fallu des libertés créatives non seulement avec les personnages mais aussi avec l’histoire. Créé par Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes est apparu pour la première fois dans A Study in Scarlet, publié en 1887, et est devenu très populaire grâce à une série de nouvelles publiées dans The Strand Magazine, à partir de 1891 avec «A Scandal in Bohemia». Au total, il y a quatre romans et 56 nouvelles racontant une variété de cas résolus par le grand détective et son ami le Dr John Watson.

Sherlock Holmes est devenu si populaire (et continue de l’être) qu’il est adapté à tous les types de médias depuis plus de cent ans. Les temps changent et Sherlock et Watson ont été adaptés à des environnements plus modernes ces dernières années, comme Sherlock de la BBC et la série Elementary, mais d’autres ont choisi de rester fidèles au cadre d’origine des histoires. Tel est le cas du film de Guy Ritchie de 2009, simplement intitulé Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. comme personnage principal et Jude Law comme John Watson.

Bien que le film soit basé sur des personnages créés par Conan Doyle (sauf un, mais plus sur cela plus tard), ce n’est pas une adaptation d’un cas ou d’un livre de l’univers de Sherlock Holmes. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune différence dans la façon dont les personnages ont été traduits sur grand écran, et voici ceux que vous trouverez.

The Great Detective a été adapté à la télévision, à la scène, aux livres, aux bandes dessinées, au cinéma et plus encore, et chacun d’eux a une perception différente de qui est Sherlock Holmes, même si certains essaient de rester aussi fidèles que possible à ce que Conan Doyle a créé. Alors que la performance de Robert Downey Jr a été saluée par les critiques et le public, sa version de Sherlock Holmes est différente de celle dans les livres. Mis à part les différences physiques, Sherlock Holmes est décrit comme un homme excentrique, et bien qu’il soit bien habillé la plupart du temps, il avait tendance à être assez en désordre à la maison. Le film, cependant, le montrait comme un homme en désordre même lorsqu’il n’était pas à la maison.

Sherlock est impartial et froid, mais respectueux et calme – la version de Downey Jr est impulsive et parfois agressive (bien qu’il sache comment se battre dans les livres et le film), ainsi que impatient car il laisse souvent échapper des trucs en ce qui concerne son esprit. Son comportement envers des personnages comme l’inspecteur Lestrade et surtout Mary Morstan est complètement différent dans le film: dans les livres, bien qu’il ne soit pas un fan du travail de Lestrade et le trouve assez incompétent, leur relation est respectueuse mais non sans un commentaire sarcastique ici et Là. Quant à Mary, c’est en fait Sherlock qui lui présente Watson, mais pas dans un contexte romantique. Mary s’approche du détective pour l’aider à résoudre un mystère impliquant son père, alors il la connaissait déjà avant son mariage avec Watson. Bien que Sherlock ait été blessé lorsque Watson est parti, il n’a jamais essayé de saboter leur relation ni d’être impoli avec elle, et Watson a continué à travailler avec lui après son mariage.

De tous les personnages tirés des histoires de Conan Doyle, John Watson est celui qui présente le moins de différences. Contrairement à Sherlock, il n’y a pas de description détaillée et cohérente de l’apparence physique de Watson (après tout, c’est lui qui raconte les histoires), seulement qu’il a une moustache. Watson est intelligent et apprend les méthodes de déduction de Sherlock, bien qu’il ne réussisse pas toujours à les mettre en pratique car il n’a pas la perspicacité et la capacité de Sherlock à sortir des sentiers battus (comme le dit le grand détective, il voit mais n’observe pas). Traiter avec Sherlock Holmes n’est pas une tâche facile, et Watson perd évidemment sa patience à quelques reprises, mais il n’est jamais physiquement agressif envers Holmes, seulement “répondant amèrement”, comme il l’a décrit.

Comme mentionné ci-dessus, Watson a continué à travailler avec Sherlock même après avoir épousé Mary, et elle ne s’est jamais opposée à cela car elle connaissait bien Sherlock et était consciente de la relation entre eux.

Contrairement à Watson, le personnage qui passe par tous les types de changements et de versions est Irene Adler, mais il y a une bonne raison à cela. Adler a fait ses débuts dans “A Scandal in Bohemia” et est décrite comme une ancienne chanteuse d’opéra du New Jersey qui est devenue l’amante du roi de Bohême. Lorsque le roi avait l’intention d’épouser Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen des années après la fin de sa relation avec Adler, il a demandé à Holmes de récupérer une photo d’Adler et de lui ensemble, car cela menacerait son mariage. Holmes a retracé les mouvements d’Adler et a appris tout ce qu’il pouvait sur elle, y compris son mariage avec l’avocat anglais Godfrey Norton. Bien que Sherlock ait réussi à la piéger pour lui dire où la photo était cachée, elle a rapidement réalisé qu’il s’agissait d’un montage, puis a confirmé sa théorie selon laquelle l’homme était en fait un Sherlock Holmes déguisé. Le lendemain, Holmes, Watson et le roi sont arrivés chez elle pour demander le retour de la photo, pour découvrir qu’Adler était parti, avec son mari et la photo. Cependant, elle a laissé une photo d’elle et une lettre à Holmes, dans laquelle elle expliquait qu’elle l’avait déjoué, était heureuse avec son nouveau mari et ne compromettrait pas le roi car elle ne conservait la photo que pour se protéger.

C’est la première et la seule fois où Irene Adler apparaît dans une histoire de Sherlock Holmes, mais elle a eu un grand impact non seulement sur la vie de Sherlock mais aussi sur le public, car elle est la seule femme qui a déjoué le grand détective, au point où elle est référée par Sherlock comme «la femme». Adler a depuis été utilisé comme intérêt romantique pour Sherlock dans diverses adaptations, y compris le film de Ritchie, même si Conan Doyle voulait que ce soit une admiration platonique plutôt qu’une attirance sexuelle. Il est compréhensible que divers écrivains aient pris la liberté de développer et d’ajouter à l’histoire d’Adler, mais il est important de garder à l’esprit qu’elle n’avait aucun lien avec le professeur Moriarty et que Sherlock n’était pas attiré par elle de manière romantique.

Sherlock Holmes a gagné quelques ennemis au fil des ans, notamment le professeur Moriarty, mais le méchant Lord Blackwood du film n’est tiré d’aucune des histoires de Conan Doyle. Blackwood, tout comme l’intrigue de Sherlock Holmes, est une création originale, bien qu’il s’inspire du chef occultiste Aleister Crowley. Son intérêt pour le spiritisme pourrait avoir été inspiré par l’intérêt propre de Conan Doyle pour le sujet, et ses capacités et astuces surnaturelles supposées sont un clin d’œil à l’histoire Le Chien des Baskerville. Bien que Blackwood était intelligent et semblait avoir à un moment donné vaincu le seul et unique Sherlock Holmes, le détective a finalement compris tous ses trucs et Blackwood a été révélé comme ce qu’il était: une fraude.

Sherlock Holmes a été salué pour ses performances, son histoire et ses séquences d’action, ouvrant la voie à une suite (Sherlock Holmes: A Game of Shadows), et c’est une adaptation passionnante et divertissante du Grand Détective, même si elle n’est pas complètement exacte – encore une fois, c’est peut-être là que réside le plaisir.

