Sherlock Holmes 3: 10 choses que nous voulons voir dans la suite

Sherlock Holmes 3 semble être le prochain projet sur lequel Robert Downey Jr. travaillera, ce qui signifie que nous revenons enfin à la surprenante franchise préférée des fans. Les films à succès sur le détective britannique ont été largement bien accueillis.

Bien que le film soit très attendu, nous ne savons pas vraiment à quoi s’attendre de la dernière sortie pour Watson et Holmes. Nous jetons donc un coup d’œil à 10 choses que nous voulons voir lorsque le troisième film sortira en 2021.

10 EXPLICATION DE SURVIE

Nous savons que Sherlock a survécu à sa chute massive du haut d’une cascade du dernier film, mais nous aimerions savoir exactement comment il l’a fait. Bien sûr, un appareil respiratoire est impliqué, mais cela n’explique pas survivre à la goutte elle-même.

On dit parfois que ne pas savoir est en fait mieux et continue une sorte de mystère autour du personnage. Cependant, nous pensons que cela pourrait jouer dans le prochain film si nous découvrions comment il a réussi à survivre à une telle chute.

9 RETOUR DE MORIARTY

Moriarty est le méchant classique auquel Sherlock fait face. Il a eu un rôle dans les deux derniers films, mais nous devons le faire revenir à un moment donné dans le troisième. Il n’a pas besoin d’être un méchant majeur, mais ce serait bien de l’avoir dans une intrigue secondaire.

Le fait est que les deux personnages s’affrontent dans de nombreuses versions de livres, films, séries télévisées et peut-être même dans des bandes dessinées de meurtre mystérieux. Ne pas se battre entre eux dans le film final serait vraiment dommage.

8 PLUS DE MYCROFT

Mycroft Holmes est une partie importante de la version TV des histoires de Sherlock Holmes. Cependant, bien qu’il soit joué par le talentueux Stephen Fry, le personnage a à peine figuré dans la série jusqu’à présent. Nous aimerions voir un changement dans ce domaine.

Bien qu’il ne doive pas être un élément clé de l’intrigue, l’ajouter à l’équipe pourrait être très intéressant. La dynamique entre les frères est toujours hilarante à regarder et peut-être que Mycroft pourrait être un peu plus utile.

7 Mystères absurdes

Les mystères des deux derniers films ont été un peu farfelus. La série a démarré avec de la magie, des cultes et des énigmes étranges. Nous aimons absolument voir ce côté de cet univers exploré et nous voulons vraiment voir un peu plus d’absurdité.

Il y a beaucoup d’histoires de Sherlock Holmes qui se prêtent à l’étrange et au merveilleux. Cela pourrait être des chiens géants ou peut-être plus de magie, mais nous aimerions voir Sherlock faire face à quelque chose de surnaturel avant de révéler que ce n’est pas ce qu’il semble.

6 CONTES CLASSIQUES

Il y a quelques contes classiques des livres qui pourraient être utilisés dans un futur film. Bien sûr, nous aimerions aussi voir quelque chose d’original, mais c’est génial de voir une torsion sur un vieux favori. Cette version du monde de Sherlock Holmes aiderait certainement à mélanger les choses.

Bien que certains aspects de ces contes soient assez proches des livres, d’autres sont beaucoup plus éloignés. Nous pensons que prendre l’une des meilleures histoires de Sherlock et l’écrire pour l’adapter à cette caractérisation rendrait le troisième film beaucoup plus divertissant.

5 VOYAGES PLUS INTERNATIONAUX

Le premier film avait l’impression d’être très londonien avant que le second ne nous emmène plus loin. Nous aimerions que le troisième film devienne complètement international, peut-être dans un endroit auquel nous ne nous serions jamais attendus. L’Europe serait bien sûr intéressante.

Cependant, quelque chose loin du continent pourrait être encore plus excitant. Il y a beaucoup de possibilités pendant cette période, bien que les films ignorent souvent le contexte historique en faveur de la narration. Quelque part dans la région Asie-Pacifique serait génial.

4 DÉCÈS SIGNIFICATIF

Les enjeux de ces films sont assez mitigés. Bien que Irene Adler soit décédée pendant le deuxième film, il est probable qu’il s’agissait en fait d’un faux. La mort de Sherlock a également été retranscrite assez rapidement dans l’acte final de ce film.

Ce nouveau film doit avoir une mort importante qui nous montre que les enjeux sont bien réels. La plus grande personne à tuer serait Watson, ce qui pourrait être une grosse torsion pour le film. Cependant, l’option la plus probable avec laquelle ils iront est Mycroft.

3 ACTION OBLIGATOIRE

L’action du dernier film a été un énorme pas en avant par rapport au premier. Cependant, nous aimons le combat au ralenti qui a été utilisé et la façon dont Holmes calcule chacun de ses mouvements. Il y a quelque chose de vraiment unique dans ce concept.

Il détient toujours le facteur wow mais doit être utilisé de manière plus innovante. Nous aimerions le voir à plus grande échelle et voir Holmes faire face à un conflit où son dos est vraiment contre le mur. Ou plus important encore, comment il fait face lorsque ces capacités ont été supprimées.

2 MAJOR BETRAYAL

Nous nous attendions toujours à ce qu’un proche de Sherlock le trahisse. Irene Adler a toujours suivi la ligne, travaillant même avec Moriarty pendant un certain temps. Cependant, nous ne nous attendions pas à une surprise. Cela ferait un complot convaincant pour que cela se produise.

L’épouse de Watson, Mary, serait le choix parfait pour cela, comme nous l’avons vu précédemment, mais cela pourrait être l’occasion de développer davantage l’idée. Il existe d’autres options, notamment Mycroft, ou peut-être un nouveau personnage de la série.

1 CONCLUSION

Nous espérons que ce film a une conclusion satisfaisante qui conclut proprement cette trilogie. Nous ne pouvons pas imaginer plus de films à la suite de cela à moins que le film ne soit un succès au box-office encore plus important que prévu.

Nous savons que Robert Downey Jr. a été parfait dans ce rôle, donc ce serait bien d’obtenir une finition solide de cette franchise; celui qui a l’impression que Sherlock peut continuer à résoudre des mystères dans un avenir lointain, dans un scénario heureux pour toujours.

