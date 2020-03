Sherlock Holmes et Batman de nouveau connectés?

Les bandes dessinées de Batman ont introduit un nouveau méchant, The Designer, mais cela pourrait être un autre méchant emblématique en secret.

Le Designer, la nouvelle menace de Gotham City, pourrait avoir un lien avec un sombre ennemi de Batman et l’un des méchants les plus célèbres de toute la fiction. Remarque: l’article suivant contient des spoilers pour Batman n ° 90, James Tynion IV, Jorge Jiménez, Tomeu Morey et Clayton Cowles.

Dans Batman # 90, les plans complexes du concepteur pour Gotham City ont finalement été révélés. Après avoir envoyé des assassins et des zombies à quatre des méchants les plus célèbres de Batman, le designer est retourné dans la ville pour le remodeler à son image. Les détails spécifiques derrière les accords avec Catwoman et d’autres méchants ont été révélés. Pendant ce temps, le cerveau masqué a essayé à l’origine de conclure des accords avec Catwoman, Joker, Penguin et Riddler, s’est retourné contre eux lorsqu’il a commencé à comprendre la folie du Joker. Bien qu’il ait été tué à l’origine lors de la bataille contre le Joker, les détails de sa mort étaient apparemment exagérés.

Malgré tout cela, l’identité du Designer reste largement un mystère. Cependant, il a mentionné qu’il avait battu le meilleur détective du monde dans le passé. Bien que cela puisse sembler improbable à première vue, cela pourrait signifier que le concepteur pourrait être Moriarty, l’ennemi juré du détective emblématique de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Bien que cela puisse sembler invraisemblable, ce ne serait pas une confrontation sans précédent pour le Dark Knight.

Compte tenu de ce que le concepteur dit de vaincre le meilleur détective du monde à ce sujet. Il y a une possibilité très réelle qu’il soit le professeur original Moriarty, l’un des auteurs intellectuels criminels les plus ingénieux de toute la fiction. Son rival, Sherlock Holmes, s’est établi comme une partie assez ferme de l’univers DC depuis un certain temps. À la télévision et dans les bandes dessinées avant Crise sur des terres infiniesHolmes a même fait équipe avec Batman à quelques reprises. Alors que les batailles de Holmes et Moriarty sont fermement établies dans le passé, l’univers DC regorge de moyens de prolonger artificiellement la vie.

Même si le Designer n’est pas le Moriarty d’origine, il pourrait s’agir d’une version d’un autre Moriarty qui a déjà une histoire avec Batman.

Dans une histoire de Detective Comics # 110 de 1946, de Don Cameron et Win Mortimer, Batman a rencontré un nouveau méchant nommé le professeur Moriarty. C’était un méchant de Batman qui partageait un nom de famille avec le célèbre ennemi juré de Sherlock Holmes. Alors qu’il a effectivement échappé à Scotland Yard pendant si longtemps, Batman et Robin ont finalement été appelés pour le capturer.

Comme toutes les premières aventures de Batman dans le monde qui sont devenues la Terre-2, cette histoire particulière a été effacée par Crise sur des terres infinies. Bien qu’il ne l’ait pas été depuis, le Designer pourrait être un remake de ce méchant classique de Batman.

Que le Designer soit ou non une version de Moriarty, il semble qu’il ait les yeux rivés sur Batman et Bruce Wayne. Même si une grande partie de son histoire n’est pas claire, le concepteur a des plans remarquablement réfléchis, il pourrait donc avoir un peu de Moriarty en lui après tout.

