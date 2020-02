Shovel Knight Dev révèle Pocket Dungeon Puzzler et promet de nouvelles adresses IP

Yacht Club Games a lancé un tout nouveau jeu dans le Pelle chevalier série, et a confirmé qu’il fonctionne sur plusieurs nouvelles adresses IP. La semaine dernière, le studio a annoncé de nouvelles annonces pour un flux “Yacht Club Games Presents”, qui a eu lieu hier sur YouTube et Twitch.

Le premier et le seul jeu du Yacht Club à ce jour a été Shovel Knight avec ses nombreux ajouts et améliorations, mais ce jeu à lui seul a propulsé la jeune entreprise sur le devant de la scène. Commençant comme un projet Kickstarter en 2013 qui a levé plus de 300% de son montant demandé, la popularité de Shovel Knight a engendré trois campagnes supplémentaires, une spin-off de combattant de la plate-forme et plusieurs figurines amiibo. Le jeu a officiellement mis fin au développement après la sortie de l’édition complète à la fin de l’année dernière. Le personnage de Shovel Knight a également fait de nombreuses apparitions dans d’autres jeux, notamment Bloodstained: Ritual of the Night, Blaster Master Zero et Super Smash Bros.Ultimate pour n’en nommer que quelques-uns. La pure visibilité de Shovel Knight a permis à Yacht Club Games de se lancer dans la publication en plus du développement, bien que l’équipe ait déjà dit que Shovel Knight ne va nulle part – ce sera une franchise de base à l’avenir.

Yacht Club Games a maintenant annoncé un autre jeu Shovel Knight et a également confirmé plusieurs nouvelles adresses IP en cours de développement lors de sa deuxième diffusion de Yacht Club Games Presents. La présentation était extrêmement similaire à une Nintendo Direct, et la grande révélation finale était Shovel Knight Pocket Dungeon. Le jeu est décrit comme un hybride roguelike / jeu de puzzle, et le Yacht Club dit qu’il “mélange tout ce que nous aimons des jeux de puzzle à blocs tombants avec une touche de donjon-rampant.” Le directeur du jeu, Sean Velasco, a également déclaré que l’équipe avait commencé le développement interne de nouvelles adresses IP originales – bien qu’il n’ait pas partagé le nombre réel d’adresses IP ou de détails à leur sujet. L’enregistrement complet du flux est intégré ci-dessous.

La présentation comportait également plus d’informations sur les jeux précédemment dévoilés Shovel Knight Dig et Cyber ​​Shadow. Ces deux titres sont connus du public depuis près d’un an, mais maintenant, ils ont tous deux des fenêtres de sortie. Cyber ​​Shadow sera publié par Yacht Club mais développé par Mechanical Head, et vise un lancement à l’automne 2020. Shovel Knight Dig est toujours en cours de développement au Yacht Club, mais devrait sortir l’année prochaine.

Ces présentations “Yacht Club Games Presents” ne semblent pas être aussi régulières que Nintendo Directs, mais la gestion de la marque du Yacht Club l’aide clairement à se développer de plus en plus. Il est bon que la société utilise une partie de ce succès pour aider à la création d’autres jeux, bien que les joueurs devront attendre et voir ce que deviendra Cyber ​​Shadow. Même si le prochain Pelle chevalier les jeux sont super, il aurait quand même été agréable d’en savoir plus sur les autres nouvelles adresses IP sur lesquelles Yacht Club travaille.

