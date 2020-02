Showtime commande «les premières dames» à une série avec Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama – Blackfilm

Variety rapporte que Showtime a émis une commande de première saison pour un drame d’une heure «Premières dames» qui est réglé pour jouer Viola Davis comme l’ancienne Première Dame. La nouvelle intervient environ cinq mois après que Variety a annoncé pour la première fois que le projet était en cours de développement.

«First Ladies» ouvrira le rideau sur la vie personnelle et politique des premières dames de toute l’histoire, la première saison se concentrant sur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle obama. La série, qui vient de grêles de Showtime et de Lionsgate Television, fera tourner la lentille sur l’aile est de la Maison Blanche, par opposition à l’ouest, où de nombreuses décisions les plus marquantes et les plus changeantes de l’histoire ont été cachées, prises par Les premières dames charismatiques, complexes et dynamiques de l’Amérique.

Davis est producteur exécutif aux côtés Julius Tennon via leurs bannières JuVee Productions. Cathy Schulman, Jeff Gaspin, et Brad Kaplan sont également des EP sur le projet. Auteur Aaron Cooley a créé la série et va écrire et produire.

Le ramassage de la série a été annoncé par la présidente de Showtime, Entertainment, Jana Winograde.

“Tout au long de notre histoire, les conjoints des présidents ont exercé une influence remarquable, non seulement sur les dirigeants de la nation mais sur le pays lui-même”, a déclaré Winograde dans un communiqué. «Les« First Ladies »s’intègrent parfaitement dans la timonerie et la politique de Showtime, révélant à quel point les relations personnelles ont un impact sur les événements nationaux et mondiaux. Avoir Viola Davis jouer Michelle Obama est un rêve devenu réalité, et nous ne pourrions pas être plus chanceux d’avoir son talent extraordinaire pour aider à lancer cette série. “

Michelle Obama a déjà été présentée dans des films, mais jamais à la télévision. Elle a notamment été jouée par Tika Sumpter dans l’image 2016 “Southside With You.” Les Obamas font eux-mêmes le saut dans la production de contenu via leurs productions au sol plus récentes.

Le programme télévisé de Davis devrait s’éclaircir en mai, alors que son séjour de cinq ans et six saisons sur «Comment s’en tirer avec le meurtre» prend fin.