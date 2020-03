Si vous deviez revivre un moment, lequel choisiriez-vous? Bande-annonce “La belle époque”

Diamond Films a publié la bande-annonce espagnole de ‘La belle époque‘, Production française réalisée par Nicolas Bedos et avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant qui arrivera dans les salles espagnoles le 24 avril.

“La belle époque‘est un voyage dans le temps à la recherche de l’amour perdu. Une comédie qui raconte la vie et ses déceptions, le temps qui passe et comment les sentiments s’estompent, faisant un clin d’œil au cinéma italien des années 60 et 70.

Le film, présenté hors compétition au Festival de Cannes et présenté en France en novembre dernier, a été nominé pour un total de onze prix César, dont celui du meilleur film, étant le deuxième film avec le plus de nominations de la dernière édition.

Son argumentation tourne autour de Victor (Auteuil), un sexagénaire désillusionné qui voit sa vie vaciller le jour où Antoine (Canet), brillant homme d’affaires, lui offre un nouveau type d’attraction: la société d’Antoine offre à ses clients l’opportunité pour vous replonger dans un moment de votre choix. Victor décide de revivre la semaine la plus mémorable de sa vie: celle où, 40 ans auparavant, il a rencontré le grand amour de sa vie.

