Signature du livre ouvert de Jessica Simpson assaillie par des manifestants anti-fourrure

La signature du livre de Jessica Simpson pour son nouveau mémoire révélateur, Open Book, a été presque annulée en raison d’une foule de manifestants en colère contre la fourrure. Simpson n’avait pas d’autre choix que de remettre un sourire sur son apparence après une altercation intense.

Simpson a été l’une des plus grandes icônes du sexe au début des années 2000 grâce à des succès comme “Irresistible” et “Without You”. La chanteuse a gardé un regard propre sur elle lorsqu’elle a grandi au Texas en tant que fille d’un prédicateur et a appris à sauver le sexe pour le mariage. Simpson s’est souvent battu dans les classements entre Britney Spears et Christina Aguilera pour la première place dans des émissions telles que Total Request Live de MTV. Pour le plus grand plaisir des fans, elle a épousé le chanteur de 98 Degrees, Nick Lachey, mais le couple a divorcé en 2005 après avoir joué ensemble dans leur propre émission de télé-réalité, Newlyweds: Nick et Jessica.

Tel que rapporté par TMZ, Simpson est tombée face à face avec des militants des droits des animaux sur le fait qu’elle porte toujours de la vraie fourrure. Tout s’est passé à New York pendant que Simpson dînait dans un restaurant Il Mulino. La chanteuse a été confrontée à une foule de manifestants anti-fourrure qui lui ont crié des noms tels que “abuseur d’animaux” et “honte à vous” avant qu’elle ne puisse sauter dans son VUS privé pour s’échapper. Un manifestant en particulier a fait valoir son point de vue en lui criant: “Quel type de personne porterait de la fourrure en 2020?”

Malheureusement, ce n’était pas la première altercation de Simpson avec des manifestants pour les droits des animaux car elle a eu une altercation mardi soir lorsqu’elle est arrivée pour signer son nouveau livre Open Memoirs à Barnes & Noble. L’événement de signature a été bombardé par des manifestants contrariés qui ont commencé à crier après la chanteuse et ont brandi des pancartes lorsque Simpson est montée sur scène pour prononcer son discours. Simpson a dû se rendre dans les coulisses jusqu’à ce que la sécurité ait expulsé les manifestants. Ses fans en ligne ont essayé de montrer leur soutien en applaudissant son nom et finalement elle est réapparue pour parler de son livre.

Simpson n’était pas la seule célébrité qui avait été ciblée par ce groupe particulier, car ils ont également poursuivi Jennifer Lopez et Kate Upton. Les fans de Simpson sont un peu surpris qu’elle continue de porter de la fourrure lorsqu’elle a commencé à la fin des années 1990, mais aucune de ses lignes de vêtements Jessica Simpson n’utilise de vraie fourrure car sa garniture est en fausse fourrure. Peut-être que Simpson devrait prendre une page de sa propre collection et commencer à porter des alternatives humaines.

