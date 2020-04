Silence radio: documenter la force de Carmen Aristegui

En 2015, le cinéaste mexicain Juliana Fanjul elle était en colère. Le Mexique traverse une période difficile, entre la réforme de l’éducation, la douleur causée par la disparition des 43 normalistas, le meurtre de journalistes et une administration PRI qui se distingue par son cynisme. Mais au milieu de tout cela, il y avait un silence que Fanjul trouvait inacceptable: la voix de Carmen Aristegui il était impossible de se connecter. La journaliste avait été licenciée de la station de radio MVS, après un rapport qu’elle et son équipe avaient publié en 2014 au sujet d’une résidence millionnaire suspecte que la famille présidentielle avait en sa possession et qui témoignait d’un conflit d’intérêts maximal. “La Maison Blanche d’Enrique Peña Nieto” a remporté des prix journalistiques, mais a également provoqué la censure du communicateur et de son équipe sous la forme d’un licenciement injustifié, par une entreprise qui dépendait d’une grande publicité gouvernementale. Aristegui, reconnu comme l’une des principales voix du journalisme indépendant, a disparu.

Juliana Fanjul, qui vit en Suisse, s’est ensuite rendue au Mexique pour trouver et dépeindre le propriétaire de cette voix, qui a servi de pont pour comprendre ce qui se passait dans son pays et qui avait maintenant du mal à retourner à son auditoire de manière indépendante. C’est ainsi qu’est né son documentaire radio Silencio, qui inaugure cette semaine l’exposition Sans-abri. “Nous vivions un moment formidable au Mexique”, explique le cinéaste. «La disparition des 43 normalistas avait eu lieu quelques mois auparavant et tout à coup le micro a été coupé pour Carmen Aristegui, alors qu’elle avait peut-être été la première à faire entendre les voix des proches, d’Omar García et compagnie. Nous essayions de comprendre comment nous y étions arrivés. Que soudainement ils ont coupé cette voix m’a mis très en colère et je suis allé le chercher ».

Cependant, trouver le journaliste au départ n’a pas été facile. Sans une idée claire de la façon de la contacter, le cinéaste a enquêté sur l’emplacement des bureaux de ., où le journaliste avait encore un programme. “J’ai dit trois mensonges à la réception et je me suis débrouillé du mieux que je le pouvais”, avoue-t-il en riant. «Là, j’ai trouvé un caméraman seul et je lui ai donné une lettre à Carmen, où j’ai expliqué ma volonté de faire un film. Cela a été suivi de semaines de grande tension. Je savais que si cela ne fonctionnait pas, tout s’arrêterait là. Et c’était un problème car elle avait déjà des producteurs suisses, amoureux de l’histoire. Je leur avais déjà dit que je connaissais Carmen et qu’elle avait déjà dit oui. Heureusement, par la suite, j’ai reçu un e-mail de sa société de production et il a finalement dit oui. »

La radio Silencio a nécessité cinq ans de travail documentaire, au cours desquels la réalisatrice a gagné la confiance de la journaliste et de son équipe. «Chaque fois que je la voyais, j’essayais de lui faire voir que ce qu’elle faisait était exactement ce qu’elle faisait, qu’elle n’avait pas l’intention de faire une révélation de sa vie privée ou quoi que ce soit», explique Fanjul, qui décrit plutôt une vie professionnelle quotidienne sans aucune sorte de trêve. Nous voyons Aristegui alors qu’il essaie de construire son propre studio de télévision indépendant, s’engage dans des batailles juridiques, évite les poursuites, reçoit des menaces et voit avec modération les images des caméras de sécurité de sa salle de rédaction, qui montrent comment deux sujets entrent le matin pour emporter un à partir d’ordinateurs.

Surtout, le documentaire pénètre dans la salle de presse et nous permet de rencontrer les autres journalistes qui composent l’équipe: des professionnels qui ne sont pas sous les projecteurs, et la fragile bulle de protection qui vient d’être Carmen Aristegui, mais qui fait face aux mêmes risques et menaces. “Je ne mérite pas de mourir pour mon travail”, a déclaré à la caméra l’un des journalistes d’Arististeui Noticias, la gorge serrée. Il le fait à un public actuel, dont le contexte pandémique continue d’être hostile à sa presse et aveugle aux conditions dans lesquelles il vit.

«À tout moment, il m’a semblé qu’ils devaient également faire partie de l’histoire. Carmen le dit toujours: je fais partie d’un groupe de journalistes. Ils sont également en danger, vivant sous le poids d’être surveillés et menacés. Peut-être avec plus de crainte qu’elle “, explique Juliana, qui choisit comme séquence de départ une manifestation provoquée par le meurtre du journaliste sinaléen Juan Valdez, auquel Carmen Aristegui a assisté. «Travailler avec ce stress pendant des années chaque jour est quelque chose de très admirable. C’est épuisant. Et il n’apporte pas les reconnaissances qu’il devrait. Au contraire, son travail suscite plus de critiques et d’isolement, pour se protéger. De nombreuses conséquences graves pour leur vie personnelle ».

Loin de dresser un bilan précis et exhaustif des événements ou des batailles auxquels l’équipe de journalistes a dû faire face, le documentaire choisit le regard de quelqu’un qui, au contraire, veut comprendre le mystère au centre de sa résilience: qu’est-ce qui le fait avancer? Le cinéaste insère une narration à la première personne, qui fournit un contexte, qui injecte de la subjectivité et qui s’aligne facilement avec celle du public: celle de la colère, de la fatigue et des blessures profondes. Celui-ci, cependant, rencontre la poussée apparemment invincible d’Arististe et de ses journalistes. “Cela m’a interrogé depuis le début: comment avez-vous gardé ce désir et cette énergie dans cette réalité?”, Confie Fanjul. «Je suis quelqu’un de bien plus pessimiste à propos de Carmen elle-même. Je voulais savoir d’où venait cet optimisme. Elle y répond elle-même. C’est une obligation presque morale. Je pense que c’est ainsi qu’il faut être, radical, rêveur. Je pense qu’elle est une grande romantique malgré tout ».

“Vous ne pouvez pas parler de peu de liberté d’expression ou de” trop “de liberté d’expression. Ou il y en a ou il n’y en a pas », réfléchit le cinéaste.

La radio Silencio a déjà été diffusée dans des festivals de films comme Zurich et Amsterdam, et plus récemment au FICUNAM. Il est visible gratuitement par un millier de personnes sur le site d’Ambulante, à partir de 00h00. Mercredi 29 avril. Il sera disponible pendant 24 heures.

