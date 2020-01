Silver Stele Black 1 et 2. Une odyssée de couleurs qui fond noir

La nouvelle série de l’un des personnages cosmiques les plus célèbres de Marvel emmène Norrin Rad / Silver Stela, au-delà du temps et de l’espace, dans un endroit sombre, où sa puissance fait de lui son propre ennemi.

Stèle d’argent, l’extraterrestre de la table a sa propre série, cette fois elle est limitée, mais c’est toujours une excellente nouvelle que l’une des grandes créations de Stan Lee et Jack Kirby apparaisse comme le protagoniste. Si la collection précédente était une sorte de voyage heureux avec une triste fin très typique de Norrin Rad, cette fois nous sommes confrontés à une épopée à travers le temps et l’espace, pour le destin de l’univers, Sillage argenté noir.

Dan Slott et Mike Allred ont laissé une étape différente dans la vie d’Estela Plataada, peut-être la plus notable depuis que J.M. De Matteis et Ron Garney ont joué il y a plus d’une décennie, mais Black Silver Stela est un sujet très différent. Donny Cates et Trad Moore recherchent quelque chose de très différent et le précisent dès le début.

Après ce qui s’est passé dans Les Gardiens de la Galaxie, Estela Plataada est perdue, dans un voyage dans le temps et l’espace, sans direction claire, et sans savoir combien de temps il faudra pour atteindre une destination. Assez de temps pour que le surfeur d’argent se souvienne qu’en tant que héraut de Galactus, il est la cause de massacres et de destructions au niveau planétaire, il est parti après la mort, car ni son travail n’était facile, ni il n’a toujours été aimé, mais cela devait être fait toujours, ou l’univers deviendrait déséquilibré.

Mais le monde qui viendra est différent, il n’y aura pas de batailles, mais Norrin devra s’efforcer au-delà de ce qu’il n’a jamais pensé, et cela entraîne des conséquences, son corps semble brûler, se transformer, noircir, perdre l’éclat caractéristique qui a rendu son âme claire pur. Mais à la fin, toutes les âmes sont corrompues, et il semble qu’il soit temps pour Silver Stela.

On retrouve une série qui vient d’une autre, son origine est dans Guardians of the Galaxy, mais sa lecture n’est pas tout à fait nécessaire pour entrer dans cette histoire. Donny Cates a bien démarré dans Marvel, après avoir surpris avec son Thanos et son Cosmic Ghost Biker, il est désormais l’architecte d’un changement radical qui va remodeler l’univers cosmique de Marvel. Et pour cela, ils ont les Gardiens, et maintenant Estela Plataada. Un boîtier séparé est son poison et son abattage absolu, qui laissera également une languette plate dans de nombreuses lignes de l’intrigue Marvel.

Cates passe en revue la vie d’Estela Silver dans un court espace, à travers ses peines et ses péchés, car c’est ce qui a marqué le personnage depuis longtemps. Et il le laisse dans un état primitif, comme le pensait Stan Lee après son apparition dans les Quatre Fantastiques et le début de cette série légendaire qui a laissé certaines des meilleures pages de Lee. De là, il pose les défis et le grand obstacle. Mais quand il pense pouvoir le surmonter, il découvre que c’est la plus grosse erreur qu’il pourrait ajouter à sa liste d’erreurs, et seul un allié inattendu peut l’aider. Mais avant, à chaque acte, son espoir vacille, malheureusement ce sont trop de péchés, et au final, comme une tumeur, il corrompt, et étend, sa main, son bras, l’obscurité l’attrape, et Estela le sait.

Mais si quelque chose touche avant tout Stèle argent noir C’est sa section graphique. Trad Moore est un auteur qui a toujours cherché ses limites et ne les a pas encore trouvées. Si dans Secret Avengers ou Phantom Pilot a laissé libre cours à l’action, la vitesse et la force, ici, laissez la lumière, la couleur, les vagues, les lignes courbes et la déformation guider vos pas, et le résultat est incroyable . Peu de fois en si peu de pages, vous pouvez profiter de tant de changements qui laissent l’œil du lecteur submergé, les illustrations qui semblent vivantes, traversent la rétine jusqu’au cerveau et laissent chacune d’elles absorber comme une sensation, ce qui fait une plaisir à lire. Avec des conceptions totalement déformées, moulées pour provoquer une réaction viscérale, un récit qui soulève des pages qui se déplacent seules devant les yeux, Trad Moore laisse un travail qui va directement aux tripes, dur, plutôt que comme un coup de poing est un train que vous piétinez pendant que vous regardez les lumières comme un cerf effrayé.

Nous sommes face à une série qui repense le personnage pour l’avenir, nous connaissons déjà certains plans de Donny Cates et le terme noir et sombre est très présent, mais cela ne porte pas atteinte à cette aventure d’Estela Plataada, qui raconte comment les péchés actuels du personnage ont créé des échos dans le temps, et qui était autrefois le messager de la mort, et c’était avant de servir Galactus.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.