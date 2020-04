Silver Surfer défaussé pour Thor 4

Partager

Thor 4 sera probablement le film le plus fou de l’univers cinématographique Marvel et nous verrons de nouveaux personnages, mais Silver Surfer n’en sera pas un.

Réalisateur Taika Waititi a confirmé que Surfeur d’argent n’apparaîtra pas dans Thor 4, tout en jouant désemparé avec deux personnages aussi importants que Loki y Beta Ray Bill.

Taika Waititi organisé une session avec commentaires en direct sur le film Thor: Ragnarok (2017), avec des invités spéciaux inclus Tessa Thompson y Mark Ruffalo. Ils ont discuté de certaines parties de la troisième tranche de la Marvel God of Thunder, tout en écoutant en arrière-plan. Le réalisateur a en fait passé plus de temps à répondre aux questions des fans et à partager certains détails de l’aventure à venir du grand héros asgardien qui sera sous-titré. “Amour et tonnerre”.

Le réalisateur a révélé qu’il est maintenant dans la “cinquième ou sixième ébauche” du script et qu’il travaille toujours sur quelques points. Il a également confirmé que Silver Surfer n’apparaîtra certainement pas. Mais il a refusé de commenter un éventuel retour de Loki de Tom Hiddleston, dont il n’avait aucune idée qu’il serait tué dans Avengers: Infinity War.

Est-ce que Beta Ray Bill est une possibilité?

Taika Waititi Il a admis qu’il était un grand admirateur de ce personnage, mais a dit qu’il n’était pas sûr que le puissant étranger apparaisse dans Thor 4 parce que les choses sont “dans l’air”. Le cinéaste a continué à se moquer de la portée du film, affirmant qu’il était dix fois plus grand que Ragnarok. Il a également déclaré qu ‘”il semblait que le film n’était qu’une liste de choses qu’un garçon de dix ans demanderait et qu’ils avaient dit oui à tout”.

Il y a aussi de fortes chances que nous voyions des requins spatiaux, également connus sous le nom de Starsharks. Cependant, les fans ne devraient pas espérer que “Fat Thor” reviendra, car Waititi semble sentir que c’est “fait et fait”.

À l’origine Thor 4 Il devait être publié en 2021, mais en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus, le tournage et la date de sortie ont été retardés. Depuis maintenant, le film Marvel arrivera en février 2022.

Vous voulez voir Thor 4? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

