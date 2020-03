Simon Pegg doute de l’avenir de «Star Trek 4»

Il y a un peu plus de dix ans, le réalisateur J.J. Abrams a relancé la saga de “Star Trek” avec un nouveau casting dirigé par Chris Pine, Anton Yelchin, Karl Urban, Simon Pegg, Zoe Saldana et Zachary Quinto, entre autres. Cependant, la franchise semble avoir stagné après la première de “ Star Trek: Ms all ” en 2016, une suite dont les performances au box-office étaient inférieures aux attentes.

Depuis lors, Quentin Tarantino a flirté ouvertement avec l’idée de faire un nouveau film de Star Trek, alors qu’en novembre dernier, on disait que Noah Hawley, créateur de «Fargo» et «Legin», avait signé pour diriger un autre film de la saga qui pourrait impliquer un casting complètement nouveau.

Dans une déclaration à GamesRadar, Simon Pegg a partagé son scepticisme quant à l’avenir de la franchise: “Le fait est que les films de ‘Star Trek’ ne font pas le même argent que ceux de Marvel Studios. Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars maximum, et selon sa propre échelle de 200 millions, vous devez faire trois fois ce montant pour obtenir des prestations. Ils n’ont vraiment pas profité du 50e anniversaire. Nous avons perdu mpetu. Aussi, je pense que perdre Anton [Yelchin] ce fut un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à faire un autre film a été affecté. “

Si ça finit par arriver «Star Trek 4» Il présentera la production d’Abrams et de Lindsey Weber lui-même, via Bad Robot Productions. ‘Star Trek’ a redémarré en 2009 sous la direction de J.J. Abrams Le film a collecté 380 millions de dollars dans le monde, un peu moins que sa suite également réalisée par Abrams, ‘Star Trek: In the Darkness’ (460 millions), et légèrement au-dessus du troisième opus de la saga en 2016, «Star Trek: Ms all» (343 millions).