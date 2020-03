Simon Pegg ne pense pas qu’il y ait plus de films Star Trek à cause de Marvel

Partager

Star Trek est l’une des franchises les plus connues. Cependant, Simon Pegg, un acteur qui a participé aux films, a révélé qu’il ne croyait pas qu’il y ait plus de films sur cette histoire en raison du grand succès de Marvel.

Depuis plusieurs décennies, Star Trek Il est devenu mondialement connu et est devenu l’une des franchises les plus importantes du cinéma et de la télévision. Cependant, Simon Pegg, acteur qui a participé auxdits films, a révélé que les futurs projets sont en danger en raison du grand succès Marvel

Grâce aux plateformes de streaming et au petit écran, nous avons pu profiter de séries comme Star Trek: Picard et Star Trek: découverte. Même ainsi, il semble que la franchise ne va pas bien, ou du moins cela semble Simon Pegg Dans un entretien avec GamesRadar +, l’interprète a voulu parler de l’absence de premières Star trekaprès ça Star Trek: Au-delà n’a pas dépassé les 400 millions de box-office dans le monde: «Le fait est que les films de cette franchise, ne font pas d’argent qui fait Marvel. Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et faire un film maintenant, à l’échelle qu’ils se sont fixée (Marvel), coûterait 200 millions de dollars, et vous devez gagner trois fois plus pour faire un profit. “

D’autre part, Simon Pegg pense qu’une partie de cette faute est l’étude après avoir créé une mauvaise stratégie marketing coïncidant avec le 50e anniversaire de la saga. «Ils n’ont vraiment pas profité du 50e anniversaire. Le studio à cette époque a cessé de promouvoir la première du film. Nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton Yelchin a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à l’idée d’en faire une autre en a peut-être été affecté. Alors je ne sais pas. “

C’est clair que Star trek Il finira par revenir au cinéma tôt ou tard, mais l’Entreprise devra peut-être se reposer un peu avant de sillonner à nouveau l’espace.

