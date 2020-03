Simon Pegg pense que Paramount a laissé tomber le ballon sur la franchise Star Trek Film

Simon Pegg n’était pas seulement à l’écran dans Star Trek Beyond, il a également travaillé derrière eux et il a l’impression que Paramount n’a pas bien géré la franchise. Pegg, qui a co-écrit Star Trek Beyond en 2016, a parlé à GamesRader de la sous-performance de ce film et de la façon dont le studio a laissé tomber la balle sur la façon de les commercialiser pour faire des bénéfices.

“Le fait est que les films de Star Trek ne font pas d’argent à Marvel”, a déclaré Pegg. “Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et en faire un maintenant, à l’échelle qu’ils se sont fixés, est de 200 millions de dollars. Il faut faire trois fois cela pour faire du profit. »

Beyond était absolument une déception au box-office, et a probablement perdu de l’argent car il a rapporté 343,5 millions de dollars contre un budget de production de 185 millions de dollars plus une campagne de marketing coûteuse. Pegg a noté que le marketing aurait pu être fait beaucoup mieux, d’autant plus qu’il a été publié lors d’une année marquante pour la franchise.

“Ils n’ont pas vraiment profité du 50e anniversaire”, a-t-il déclaré. «Le régime de l’époque a laissé tomber le ballon sur la promo du film. Et nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton [Yelchin] a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à en faire une autre aurait pu en être affecté. Donc je ne sais pas [about another one]. “

Star Trek se porte mieux à la télévision, où Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard ont été des succès pour CBS All-Access. L’avenir du film est beaucoup plus sombre, avec beaucoup d’idées potentielles (comme celle écrite par Quentin Tarantino et le film potentiel de Noah Hawley) mais pas de plans fermes.