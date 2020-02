«Singes» – Le roi de la montagne

Au sommet d’une montagne imposante, dans ce qui peut sembler être un camp d’été à première vue, huit jeunes guérilleros surnommés “The Monkeys” vivent ensemble sous l’œil vigilant d’un sergent paramilitaire avec une seule mission: prendre très soin de Julianne Nicholson , un médecin américain qui a été pris comme un rehn.

“Monkeys” est officiellement décrit comme “un voyage sauvage et hypnotique à travers la jungle avec lequel son directeur, Alejandro Landes, réfléchit dur sur les FARC”. “Sauvage et hypnotique”, bon choix de mots. Bien qu’ils auraient également été «énergiques et fascinants» ou «imposants et excitants». Pas par manque d’enthousiasme.

«Monkeys» est un film qui bouge, avec beaucoup de virulence, à travers cet angle aveugle où il n’y a ni bien ni mal; seulement, l’instinct de survie de l’être humain dans toute son expression: physique, spirituelle et surtout mentale. Bien plus comme un animal solitaire que comme faisant partie d’un pack. La difficile survie d’un individu face à une société qui tend à nous nier par notre besoin apparent de s’adapter, qu’il soit authentique ou simulé.

Le troisième film du colombien Alejandro Landes est un croisement majestueux et énergique entre «Le Seigneur des mouches» et «Apocalypse Now». Un voyage «au cœur des ténèbres» éminemment plastique, viscéral, où une image (sans recourir à l’explicite) vaut plus que les mille mots qu’elle peut faire naître dans nos chefs aisés et gonflés de la classe moyenne qui voient la monde depuis la fenêtre (des réseaux sociaux).

Horreur et beauté marchent main dans la main dans cette épopée brute, amorale et très humaine qui ne laisse personne indifférent car, par essence, son discours ne traite que des raisons les plus pures, simples et en même temps inconfortables: Ceux devant qui, si besoin est, nous laissent au service de notre propre mortalité.

À la merci de notre individualité.

Par Juan Pairet Iglesias



