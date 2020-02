Sky annonce le casting de «Intergalactic», sa nouvelle série de science-fiction

Savannah Steyn, Eleanor Tomlinson, Sharon Duncan-Brewster, Natasha O’Keeffe, Parminder Nagra, Craig Parkinson, Thomas Turgoose, Oliver Coopersmith, Imogen Daines et Diany Samba-Bandza dirigera le casting de «Intergalactique», La nouvelle série originale de Sky qui sera développée principalement dans l’espace.

Annoncé comme une production pleine d’action, d’aventures et d’humour noir, son tournage en plein air aura lieu dans des lieux espagnols tels que le désert de Tabernas à Almera, la Cité des Arts et des Sciences de Valence, l’autoroute M-30 à Madrid ou le Désert de Gorafe à Grenade.

«Intergalactique» être placé dans un avenir dans lequel la Terre a changé de façon spectaculaire et la population est désormais régie par une autorité mondiale unique, le Commonworld. Afin d’échapper à cet autoritarisme, un groupe de prisonniers intrépides et hétérogènes détournera un vaisseau spatial pour fuir dans l’espace en quête de liberté.

Tous, contre la loi, mais du bon côté de l’histoire. Tout au long de leur voyage dans l’espace, cette bande particulière de femmes se bat, tombe amoureuse et souffre de trahison. Mais une chose est claire: plus ils s’éloignent de la Terre, plus ils seront proches de comprendre qui ils sont vraiment.

Savannah Steyn incarne Ash Harper, une jeune flic et pilote spatial dont la brillante carrière est interrompue lorsqu’elle est injustement emprisonnée. Eleanor Tomlinson, à son tour, a joué Candy, une amante de plaisir à la langue pointue qui combat la dépendance qui l’a amenée à être incarcérée, tandis que Sharon Duncan-Brewster a donné la vie à un psychopathe (et matriarche du groupe) et Natasha O ‘ Keeffe au prisonnier 99450, un mystérieux barrage masqué.

À la défense du Commonworld, Parminder Nagra joue le rôle de Rebecca Harper, l’une des responsables de la sécurité galactique du régime dont la vie apparemment parfaite s’effondre après l’arrestation d’Ash, sa fille unique. Il est accompagné de cet (autre) côté de la justice et de l’histoire Craig Parkinson, qui incarne le docteur Benedict Lee, directeur du Commonworld et l’un des esprits les plus brillants de l’époque, et Thomas Turgoose, qui incarne Drew, un garde des prisons prises au mauvais endroit et au mauvais moment.

La série, qui sera entièrement dirigée par Kieron Hawkes (‘Fortitude’, ‘Power’, ‘Strike’), est produite par Julie Gearey – également responsable de son guin – et Nick Pitt avec Will Gould (pour Moonage Pictures) et Iona Vrolyk (pour Tiger Aspect Productions). L’équipe de production exécutive est complétée par Frith Tiplady et Matthew Read par Moonage Pictures, et Richard Foster et Tony Moulsdale par Motion Content Group.