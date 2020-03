Smash Bros Ultimate DLC Fighters retardé par le coronavirus

Les six derniers DLC pour Super Smash Bros.Ultimate sera retardé par le coronavirus, même s’ils ne sont pas tous destinés à être publiés avant la fin de 2021. Le personnage DLC le plus récent de Super Smash Bros.Ultimate était Byleth de Fire Emblem: Three Houses, mais la déception entourant cette révélation a été réprimé par l’annonce que six autres personnages étaient en route.

Masahiro Sakurai a révélé que Super Smash Bros.Ultimate recevrait un deuxième Fighters Pass, et qu’il comprendrait six personnages, contrairement aux cinq qui figuraient dans le Fighters Pass original. Les six prochains personnages seront les derniers ajoutés au jeu et ils devraient tous sortir d’ici le 31 décembre 2021. Nintendo a l’habitude de publier des DLC plus tôt que prévu (comme cela a été récemment le cas avec le pack multijoueur pour Luigi’s Mansion 3), les fans s’attendent donc à ce que le deuxième Fighters Pass se termine avant cette date.

Il semble que la réduction des heures de travail provoquée par le coronavirus ralentira la sortie du deuxième Fighters Pass. Masahiro Sakurai a récemment révélé dans sa chronique habituelle Famitsu (via. VideoGamesChronicle) qu’une présentation interne prévue concernant un nouveau chasseur DLC avait été retardée, en raison de la réduction des effectifs. Sakurai a également déclaré que le développement des personnages serait retardé et que les annonces prévues à leur sujet pourraient être annulées (ou plus probablement, reprogrammées).

Il est possible que Sakurai fasse référence à une révélation de personnage qui était prévue pour l’E3 2020. Nous savons maintenant que l’E3 2020 a été annulé par crainte de coronavirus, mais Nintendo pourrait toujours annoncer tout ce qui était prévu pour l’E3 lors d’un Direct. Nintendo a annoncé deux nouveaux combattants lors du dernier E3 Direct (Hero de la série Dragon Quest et Banjo & Kazooie), mais il est possible que ces retards empêchent toute révélation de Super Smash Bros.Ultimate de se produire du tout cet été.

Masahiro Sakurai est tristement célèbre pour aller travailler tout en guérissant des blessures et des maladies. Sakurai a discuté de s’évanouir au gymnase et de se mettre au travail tout en étant connecté à une perfusion intraveineuse. Un jeu vidéo ne peut pas être développé par une seule personne et tout le monde ne veut pas se faire du mal en créant un jeu vidéo, et ils ne devraient pas l’être. Le deuxième Fighters Pass a déjà une fenêtre de sortie généreuse et il est probable que les combattants ne seront pas trop retardés.

Tous les personnages du deuxième Fighters Pass pour Super Smash Bros.Ultimate devraient être publiés d’ici le 31 décembre 2021.

