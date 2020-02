Soccer, Tactics & Glory PS4 Review: The Underdog Game

Quelques franchises ont une emprise sur le marché des simulateurs de football dans les jeux vidéo. Ceux qui apprécient le frisson de l’objectif miracle se tournent vers Pro Evolution Soccer et FIFA pour leur solution, tandis que la fin tactique du spectre est dominée par Football Manager. Compte tenu du succès et du poids financier de ces institutions de jeu, il est difficile de faire son chemin.

Néanmoins, le marché indépendant persiste. Les jeux de coups de pied et de précipitation inspirés par Sensible Soccer peuvent parfois faire une brèche, comme l’humour absurde de la division Behold the Kickmen de 2017, alors que de petites équipes de créateurs tentent de combler le vide de plaisir irréaliste que la tentative de pureté de la FIFA a laissé derrière. Pour les fans de stratégie, un titre qui a tenté de faire quelque chose de différent était Football, tactique et gloire.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Football, Tactics & Glory Review – Un mélange de genres intrigant

Initialement sorti sur PC, Football, Tactics & Glory (ou Soccer, Tactics & Glory en Amérique du Nord) était un hybride de genre intéressant. Combinant la stratégie du football avec des mécanismes de grille au tour par tour qui ne se sentiraient pas à leur place dans Fire Emblem, ce mélange peut-être bizarre a réussi à fonctionner. Maintenant, le jeu s’est également étendu à l’espace console.

En termes de gameplay pur, peu de choses ont changé depuis la version initiale du PC. Le titre s’inspire toujours du jeu de table bien-aimé Subbuteo dans son approche, le joueur se relayant pour déplacer son équipe sur le terrain alors qu’il attaque ou se défend. Avec un nombre défini de coups avant que l’adversaire ne prenne le contrôle, il s’agit de chercher des moyens non seulement de prendre de l’avance, mais aussi de maintenir le contrôle d’une manière qui empêche l’autre équipe de prendre possession.

Cela joue dans une solide approche de risque et de récompense. Lors de n’importe quel mouvement, comme prendre un tir ou faire une passe, le joueur a le pourcentage de chances de succès un peu comme XCOM. Est-ce qu’ils tentent la chance périlleuse de prendre de l’avance avec un tir improbable, ou protègent-ils le ballon, espèrent-ils pouvoir garder la possession, et mettre un joueur dans une meilleure position lors de leur prochain tour?

Quelque chose qui aide est le système de spécialités des joueurs, avec des mouvements spécifiques qui peuvent être complétés pour prolonger le tour des joueurs avec des mouvements supplémentaires. Cela peut être une longue passe ou un lob, pour permettre aux utilisateurs d’avoir une dimension légèrement différente de leur jeu. Cela ajoute également une identité bien nécessaire aux différents joueurs tout en poussant les utilisateurs à être un peu ambitieux plutôt que de jouer en toute sécurité.

Ce facteur d’identité est également important. De toute évidence, Soccer, Tactics & Glory n’a pas de marques officielles, de noms de joueurs ou d’équipes, mais s’appuie plutôt sur les changements de nom classiques de Pro Evo ou Sensible Soccer. C’est un peu de nostalgie pour ceux qui ont grandi en jouant aux classiques du football, bien que ceux qui ont besoin d’authenticité voudront probablement chercher ailleurs.

Soccer, Tactics & Glory fonctionne très bien comme conversion vers des consoles de salon. Généralement, les jeux de stratégie sur PC fonctionnent bien sur les consoles – loin de la situation il y a quelques années – avec des titres comme Stellaris et Divinity: Original Sin prouvant que le genre n’est pas lié de façon permanente à une souris et un clavier. Ce jeu ne fait pas exception, et il est très facile de se déplacer dans la grille et de sélectionner le bon mouvement.

Cela tient en partie à la simplicité de Soccer, Tactics & Glory. Ceux qui ont une expérience tactique semblable à des jeux comme The Banner Saga ne trouveront pas ce qu’ils recherchent ici, car le titre tente de brouiller les frontières entre les tactiques de football et une stratégie plus large, et à la fin, cela laisse le jeu un peu peu basique pour les fans tactiques à long terme. Cela donne au jeu l’avantage de fonctionner de manière encore plus transparente sur la console, en raison du manque d’options et de menus détaillés, mais c’est un problème de gueule de bois du premier jeu qui n’a pas été résolu.

Ce n’est pas la seule chose non plus. Les animations occasionnelles maladroites des modèles de personnages restent, ce qui enlève quelque peu la sensation, bien que le jeu semble toujours bien quand il évite les gros plans. Peut-être que le jeu aurait été mieux adapté en jouant à ses racines rétro en mettant l’accent sur les sprites plutôt que sur les modèles 3D, mais c’est un choix esthétique plutôt que fonctionnel.

Sans aucune amélioration significative, il s’agit d’un port de console structurellement solide et agréable, plutôt que d’une refonte totale pour compenser les limitations antérieures. Les joueurs continueront à plonger dans ses matchs courts, à se frayer un chemin à travers les fenêtres de transfert et à profiter d’un jeu tactique basé sur la chance en essayant de transformer leur équipe choisie en dieux du football.

C’est là que se situe l’ensemble de Soccer, Tactics & Glory. Ceux qui ont joué au jeu sur PC n’auront pas besoin de le récupérer sur PS4 ou Xbox One, bien que ceux qui l’ont vraiment apprécié puissent être tentés par la version Switch pour la portabilité. En plus de cela, ceux qui n’ont jamais joué au football, à la tactique et à la gloire avant et qui sont intrigués par ses prémisses pourraient faire bien pire que de le choisir pour quelque chose d’un peu différent.

Plus: Rugby 20 Review – Essaie dur mais ne convertit pas tout à fait

Football, tactique et gloire est maintenant disponible pour PC, PS4, Switch et Xbox One. . a été fourni avec un code de téléchargement PS4 aux fins de cet examen.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

Robert Pattinson’s Full Batman Movie Costume & Batcycle Revealed In Set Photos

A propos de l’auteur

Rob Gordon est un écrivain et musicien de Brighton, Royaume-Uni. Diplômé de Creative Writing Masters de l’Université d’Exeter, Rob a ses racines dans l’écriture de fiction mais possède également une vaste expérience de l’écriture sur les jeux vidéo et l’industrie du jeu vidéo. En plus de cela, Rob est à la maison avec un accent sur le cinéma et la télévision, en particulier en ce qui concerne les domaines de l’horreur. Parallèlement à ses écrits, Rob joue dans deux groupes musicaux basés au Royaume-Uni, le groupe électro-pop Palomino Club et le groupe de rock Titans & Kings, et prête également ses talents vocaux au podcast Big Boys Don’t Cry, qui passe en revue et discute des comédies romantiques. . Les groupes et le podcast peuvent être trouvés sur toutes les bonnes plateformes de distribution numérique, et Rob peut également être trouvé sur Twitter.

En savoir plus sur Rob Gordon