Soeurs pour la vie. Bande annonce et affiche de la 3 saison de ‘Life’

Starz a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de la troisième et apparemment dernière saison de «La vie», la célèbre série télévisée créée par Tanya Saracho à partir de la nouvelle de Richard Villegas Jr., “Pour Vida”.

Melissa Barrera et Mishel Prada jouent à nouveau les sœurs américano-mexicaines Lyn et Emma Hernndez dans ce nouveau lot de dix épisodes qui sera présenté le 26 avril, aux États-Unis et en Espagne via Starzplay, un service de streaming pour qui soit dit en passant, est déjà librement accessible.

Que deviendrait la famille sans un petit drame?

Je n’ai pas pu écrire cette lettre; Chaque fois que j’essaie de sentir mes paumes, mon cœur bat fort et me donne des nausées. Cela m’a pris des jours. Parce que peu importe comment vous le coupez, c’est une lettre d’adieu. Alors débarrassez-vous de cette partie: la saison 3 sera la dernière saison de VIDA. Au lieu de m’attarder sur les “comment” et les “pourquoi”, ce qui m’intéresse c’est la partie “merci”. C’est la partie qui me fait mal à la poitrine.

Quand j’ai commencé ce voyage il y a trois ans et demi, je ne rêve jamais qu’à la fin du processus, je serais si complètement changé (esprit, corps et esprit) et que je serais si fermement dans mes compétences de course. et créer une émission de télévision comme elle aurait toujours dû être créée: par nous. Quand j’ai commencé cela, le paysage était sombre pour la représentation Latinx. Sur la scène télévisuelle, les histoires à propos de nous étaient rares et prises dans des stéréotypes. Et il n’avait entendu parler que d’un showrunner latina qui avait été autorisé à diriger une exposition solo. Aussi pour les bruns, il n’y avait vraiment aucune représentation.

C’est là que les remerciements commencent: Parce que nous avons préconisé notre petite et délicate série, nous avons été doués de trois saisons télévisées merveilleusement fascinantes et pionnières. Honnêtement, c’est pourquoi j’ai voulu écrire personnellement cette lettre, pour exprimer que votre soutien a tout signifié. Cela a signifié deux rénovations et validations qui valent la peine d’être racontées dans notre récit brun. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre accueil et votre soutien. Vraiment.

Cet au revoir est trop doux-amer pour les mots. Ce serait un mensonge si je disais que je ne suis pas triste de ne pas retourner dans cette salle magique des écrivains pour continuer à élaborer notre histoire. Mais après tout, j’ai dû raconter l’histoire exacte que je voulais raconter, exactement comment je voulais la raconter, et c’est rare dans cette industrie. Je pars plein de gratitude. Reconnaissant à Starz d’avoir non seulement permis à LIFE de se produire, mais d’avoir été d’excellents co-parents lorsque nous l’avons élevée ensemble. Et merci aux collaborateurs dont nous avons pu lancer la carrière: cinéastes, écrivains, comédiens latinos, presque entièrement féminins, qui sont désormais présents et recherchés. Quelle belle famille nous avons bâtie. Et quel beau spectacle.

Mille merci. J’espère que vous pourrez dire au revoir à notre dernière saison, car laissez-moi vous dire que c’est très puissant. C’est toujours aussi convaincant avec des images et des thèmes que je n’avais jamais vus à la télévision auparavant. J’en suis profondément fier.

Tanya Saracho