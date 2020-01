Sommes-nous d’accord avec une seule saison de Watchmen?

L’histoire en coulisses de Watchmen est aussi complexe et stratifiée que le livre classique lui-même.

«Mon livre est une bande dessinée. Pas un film, pas un roman. Une bande dessinée “, a déclaré Alan Moore à Watchmen à Entertainment Weekly en 2005.” Il a été réalisé d’une certaine manière et conçu pour être lu d’une certaine manière. “

Cela n’a pas empêché le film Watchmen de Zack Snyder d’être tourné en 2009. Même s’il avait ses détracteurs, l’artiste Watchmen Dave Gibbons n’en faisait pas partie.

“Je pense que Watchmen était un film vraiment difficile à faire à cause de la forme de la bande dessinée et de la façon dont l’histoire ne cadrait pas confortablement dans un film”, a déclaré Gibbons. «Je pense que Zack Snyder a fait un excellent travail et j’en ai été très content. L’autre chose à ce sujet est que nous avons vendu beaucoup d’exemplaires du roman graphique. Ce qui signifiait que même les gens qui n’aimaient pas le film lisaient maintenant les mots d’Alan ou regardaient mes photos. “

Les pensées de Moore n’ont pas empêché HBO de sortir la série télévisée en 2019 non plus. Damon Lindelof, le showrunner de la série savait que c’était une tâche intimidante, en particulier de créer sous l’ombre portée par Moore.

“Il n’y a aucune version de Watchmen que je pourrais faire qui lui plairait”, a déclaré Lindelof dans une interview à Quartz. “Non seulement cela, mais il n’y a pas de version de Watchmen que je pourrais faire qu’il regarderait jamais.”

Alors que les Watchmen de Lindelof n’ont pas directement adapté l’histoire de Moore, les choses ont un peu changé pour en raconter une nouvelle qui se déroule dans une version actuelle du monde fictif créé par Moore et Gibbons.

Lindelof a parlé des problèmes d’honorer un créateur qui préférerait que vous ne jouiez pas avec ses jouets:

«Quelles sont les ramifications éthiques de tout cela, même si je suis complètement et totalement du côté du créateur? Reconnaissez que le créateur a été exploité par une entreprise? Maintenant, cette même société m’indemnise essentiellement pour continuer cette chose.

Je demande: «Est-ce même de l’hypocrisie?» Puis je dis, en tant que fan, «Où en viendrais-je à cette chose si quelqu’un d’autre le faisait? Si j’entendais que quelqu’un faisait une série de HBO appelée Watchmen qui n’était pas une adaptation stricte du livre? “Je sentais que je serais vraiment en colère à ce sujet et ensuite je le regarderais. [Laughs.] Je me demande combien de personnes en colère qui ne pensent pas que cela devrait exister auront en fait la discipline de ne même pas le regarder. Ce sont les gens que j’admire vraiment. Ceux qui disent: “Cela ne devrait pas exister et je ne le regarde littéralement pas.” C’est une position admirable. “

Contre toute attente, Lindelof a pu rendre justice au matériel source, gagnant une base de fans douteuse et acclamé par la critique. Plus important encore, il avait Gibbons dans son coin.

L’artiste a déclaré: “La série télévisée est en quelque sorte intéressante parce qu’elle se déroule en fait 30 ans après [the events of Watchmen]. Si vous imaginez que vous avez vécu dans un monde où Watchmen est arrivé dans les années 80, vous êtes maintenant dans ce monde aujourd’hui. La façon dont il a changé est complètement inattendue. C’était certainement inattendu pour moi. Il y a suffisamment de distance où il ne ressemble pas à un pastiche ou à un remaniement. Tout semble complètement frais. “

«J’ai vu le pilote et j’ai lu quatre ou cinq scénarios et je suis absolument époustouflé. Si vous êtes familier avec Watchmen, il y a toutes sortes de choses qui feront le bonheur de votre petit fanboy. Si vous ne le connaissez pas, il s’agit d’une histoire de réalité alternative vraiment intéressante. “

Malheureusement, alors que la première saison était presque parfaite, ne cherchez pas une deuxième saison car il semble que Lindelof ne soit pas intéressé à le faire.

Le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a déclaré à USA Today que Lindelof, “a brillamment pris ce roman graphique et l’a ouvert en quelque sorte et a créé un tout nouveau monde”, dans lequel Regina King a joué le rôle d’un flic masqué à Tulsa, en 2019 lorsque Robert Redford est président.

«C’est vraiment dans la réflexion de Damon sur ce qu’il veut faire. S’il y a une idée qui l’a excité à propos d’une autre saison, un autre épisode, peut-être comme Fargo, True Detective (anthologie), ou s’il veut faire quelque chose de complètement différent. Nous sommes très fiers de Watchmen, mais ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que Damon veut faire. “

Lindelof a parlé à USA Today et a dit qu’il avait raconté l’histoire qu’il voulait raconter et n’avait aucun intérêt pour une deuxième saison, bien qu’il ait “donné ma bénédiction” à HBO s’il souhaitait poursuivre un nouvel épisode avec un autre auteur-producteur.

Mais Bloys concède qu’il est peu probable que cela se produise: «Il serait difficile d’imaginer le faire sans que Damon ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre.»

Ce qui soulève un débat intéressant sur les «créateurs» lorsque vous regardez comment les sentiments de Moore sur le sujet ont été pris et comment les Lindelof sont respectés.

HBO s’en tiendra-t-il à sa décision? Depuis la fusion d’AT & T-Time Warner, la rumeur autour de la ville est un mandat chez HBO pour augmenter la programmation. Il faut plus d’originaux et surtout des franchises plus performantes. Une série d’anthologie Watchmen semble être une évidence. Jetez quelques grands noms autour et ce serait tout à fait un tirage au sort.

Voulez-vous une autre saison, ou 3, de Watchmen? Avec ou sans la participation de Lindelof?