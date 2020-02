& # 039; Sonic. Le film & # 039; – Avant et sans freins

Je trouve quasiment impossible de parler de «Sonic. Le film ‘sans nous mettre dans une petite situation avant. Personne ne devrait être très surpris par toute la controverse qui a été générée après avoir montré ce qui allait être le design final de Sonic dont les proportions et les formes étaient trop éloignées, pour le pire, du personnage d’origine.

Bientôt, il a fallu que les réseaux sociaux montrent leur rejet de cette conception malheureuse et encore moins a pris du temps pour commencer à faire des mèmes de cette étrange créature de manière illimitée. Tel était le niveau que ce qui s’est passé à partir de là, était inouï à ce jour; la production a reconnu l’erreur de cette vision libre réaliste du personnage de Sonic et a annoncé une refonte complète de la créature, et à son tour, un retard dans sa date de sortie pour pouvoir réaliser tous les nouveaux travaux de production. Le pouvoir médiatique a réussi à rectifier une industrie qui déplace autant d’argent et de personnel impliqué que l’est Hollywood. Ouah! Pour le meilleur ou pour le pire, le film Sonic restera déjà dans les mémoires pour le moins. Celui qui souscrit à ces lignes faisait partie, très activement, de tout cet inconfort par rapport à la conception du personnage, donc dans mon cas, je dois dire que c’est pour de bon.

Et c’est que Sonic est pour moi, l’un des premiers personnages dont je suis un adepte depuis que j’utilise la mémoire, à côté des licences ultérieures du calibre comme ‘Dragon Ball -Drac- Z’ ou Marvel et DC. Comme beaucoup, les premières vibrations transmises avec cette première bande-annonce nous ont fait nous réveiller en nous des flashbacks désagréables qui indiquaient le chemin d’un désastre absolu car à son époque j’ai dû souffrir avec cette douloureuse “ Dragon Ball Evolution ”.

Le temps a passé et le nouveau design a été montré à côté d’une nouvelle remorque qui, bien qu’elle ne soit pas excessivement différente dans l’épaisseur, si elle était beaucoup plus dynamique, proche et amusante à son tour que le design Sonic, maintenant oui, vers la justice était absolument satisfaisante en vue.

Avec tout ce tremblement de terre dans la production qui entourait ‘Sonic: Le film’, et bien que maintenant tout allait mieux, je ne les avais pas tous avec moi jusqu’à ce que, finalement, je puisse voir le résultat final pour moi-même. Et pour l’instant, je peux aller de l’avant, que le sentiment qui m’a accompagné pendant toute la durée de visionnage de la bande – et que je garde toujours – a été d’une satisfaction remarquable. Et je ne comprends pas mon rôle en tant que fan comme quelqu’un qui défendra à tout prix tout ce qui le concerne, mais comme quelqu’un qui aime le personnage et le défend quand il joue et le critique quand il le mérite.

Que personne ne confonde. «Sonic. Le film ‘n’est pas un film. Il n’a jamais prétendu l’être. Il est très conscient du type de production et du public auquel il s’adresse et va dès la première minute, sans complexe ni ridicule. Montez sur l’assurance, mais marchez bien. Et c’est quelque chose qui a tendance à être minimisé, mais dans le cas comme celui-ci, son honnêteté est telle même dans la phase de promotion que je considère que c’est un succès. Une histoire d’origines aussi simple qu’efficace, qui jette des bases solides pour poursuivre le voyage de manière plus large et avec un peu de chance, mieux c’est. Une production qui s’apprécie facilement peu de temps après que nous nous soyons laissé briser la malédiction apparente dont souffrent généralement les adaptations de jeux vidéo.

En parlant d’adaptation, il atteint un équilibre considérable entre le matériau d’origine et les additifs pour façonner cette version alternative qui ne cesse de ressembler à ce qu’elle devrait être: Sonic. Le film ne manque pas de références ou fait un clin d’œil à la sienne et à d’autres dans la culture pop. Il le fait sans saturer, sans abuser du service à la mode des fans, en les montrant de manière très organique et naturelle, plus d’une fois, en arrière-plan sans arrêter le récit de la même chose à tout moment.

Ben Schwartz, qui est chargé de donner la parole à ce Sonic hyperactif, et en a parfaitement fini avec lui dans les premières phrases du même prologue du film lui donnant une forte expressivité et charisme. Et comme tout bon protagoniste digne de ce nom, il n’y a pas de héros sans méchant. Et c’est là qu’intervient un autre des grands succès de toute la production: le retour de Jim Carrey au cinéma en jouant le célèbre Docteur Robotnik offre plusieurs des moments les plus amusants et mémorables de chaque film. Une version particulière qui fait de ce méchant un indispensable que l’on finit par souhaiter de plus en plus.

Tom Holkenborg, le plus reconnu par son pseudonyme Junkie XL est chargé de mettre la musique sur ce projet, et bien que ses mélodies ne se démarquent pas en termes de composition de mélodies – je ne me souviens pas d’une seule mélodie au-delà des mélodies évidentes -, si elle accorde une épopée énorme et rare pour les productions de cette coupe.

Déjà à partir de leurs en-têtes, passant par une scène essentielle de mi-crédits, ‘Sonic. Le film ‘est présenté comme une aventure directe, satisfaisante et très amusante à vivre en famille ou entre amis, avec un rythme diabolique qui nous mènera facilement au générique final dans lequel nous souhaiterons très fortement, le retour de ce duo au grand écran.