«Sonic. Le film ‘et’ Parsitos ‘se répètent en haut de notre classement au box-office

“Sonic Le film‘(Paramount Pictures), basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, est une fois de plus le leader du box-office espagnol avec une collection estimée de 0,9 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma, soit 50% de moins que dans sa première. Réalisé par Jeff Fowler et avec James Marsden et Jim Carrey, dans cette comédie d’aventures en images réelles, Sonic et Tom (Marsden), son nouveau dernier ami, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le mal Dr. Robotnik (Carrey) et ses plans pour conquérir le monde.

Très proche de Sonic est ‘Parasites‘(The Adventure), un film réalisé par Bong Joon-Ho qui se répète deuxième au classement du box-office après son succès aux Oscars avec les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur film international et du meilleur film original Guin. Avec Sun Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-SikyPark So-Dam, cette histoire particulière a soulevé 0,8 million d’euros après pas moins de 18 semaines dans nos salles (en baisse de 37%).

La troisième place est pour une première, le nouveau film de Harrison Ford, ‘L’appel de la nature»(Hispanic Foxfilm). Réalisé par Chris Sanders («Les Croods»), cet hybride d’action et d’animation réelle est inspiré du célèbre roman de 1903 écrit par Jack London. Avec 0,7 million d’euros levés, le film accumule 40 millions de dollars dans le monde, loin de son budget de 135 millions. 62% est sa valeur en Rotten Tomatoes.

La quatrième place est pour la comédie espagnole d’Atresmedia Cine, ‘Jusqu’à ce que le mariage nous sépare‘(A Contracorriente Films), remake du film français 2017’ L’organisateur de mariage ‘. Réalisé par Dani De La Orden et avec notamment Beln Cuesta, lex Garca et Silvia Alonso, le film a soulevé 0,4 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma, 50% de moins que dans sa première.

Cinquième est le film espagnol de Telecinco Cinema distribué par Paramount Pictures, ‘Annonce“. Réalisé par Salvador Calvo et avec Luis Tosar, le film a obtenu une collection de 0,4 million d’euros à sa quatrième semaine en salle, 50% de moins que le week-end dernier. Ce sont trois histoires liées par un thème central, dans lesquelles aucun de ses protagonistes ne sait que leur destin est voué à se croiser et que leur vie ne sera plus jamais la même.