Sonic: Le film. La meilleure première d’une adaptation de jeu vidéo aux États-Unis

Partager

Sonic: Le film a finalement atteint les salles, après son retard dans le changement de conception. Après tant d’attente et de spéculations pour sa collection, le film est finalement devenu la meilleure première d’une adaptation de jeu vidéo aux États-Unis.

Après avoir retardé trois mois en raison de la refonte de son personnage, Sonic: le film Enfin, il arrive dans les cinémas américains avec des attentes assez favorables concernant sa collection. Bien que les adaptations de jeux vidéo n’obtiennent généralement pas de données volumineuses au box-office, il semble que le hérisson bleu de Sega Je chercherais à obtenir des données similaires à celles de POKÉMON Détective Pikachu avec sa proposition axée sur le public familial.

De cette manière, Sonic: le film Il a été diffusé dans 4 167 salles aux États-Unis. Depuis sa première, le film a récolté environ 57 millions de dollars du lundi au dimanche, un montant qui passerait à 68 avec les données du jour férié lundi. Avec ce chiffre, cette production de Paramount a réussi à devenir la meilleure première d’une adaptation de jeu vidéo après avoir dépassé les 54,3 millions avec lesquels le détective POKÉMON Pikachu a fait ses débuts en mai 2019. De plus, avec la collection internationale, son total s’élève à 100 millions de dollars après avoir obtenu 43 millions sur les autres marchés.

Un succès jusqu’à présent

Avec un budget estimé à 90 millions d’euros, la collecte de ses débuts semble assurer la rentabilité, devenant ainsi Sonic: le film, dans le premier succès de Paramount après de nombreux échecs avec des films comme Gémeaux, Terminator: Dark Destination ou Le rythme de la vengeance.

De plus, votre note «A» à Cinemascore indiquerait que le public s’est senti plus que satisfait de cette adaptation Sonic et pourrait garantir un excellent entretien dans les prochaines semaines. C’est aussi la meilleure première de Jim Carrey depuis Comme dieu et ses 67 millions de dollars.

Partager

Article précédent

Planet of the Apes: le nouveau film pourrait être un autre redémarrage

Article suivant

Avengers: Fin de partie écrit l’histoire (pour le pire) aux Oscars 2020

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.