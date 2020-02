“Sonic. Le film” – Rapide et enfantin

Compte tenu du ton général des adaptations apportées aux jeux vidéo au cinéma et des précédents de ce “ Sonic, le film ” (cette première bande-annonce est un chef-d’œuvre d’horreur), le film se voulait un désastre. À grande échelle Similaire à «Dragon Ball Evolution» ou «House of the Dead». Quelque chose de très sommaire. Heureusement, il semble que la première chose change. ‘Detective Pikachu’ a fait irruption dans les cinémas l’année dernière avec un résultat final quelque peu décevant en raison de l’utilisation gaspillée de la proposition mais très digne en tant que film de divertissement familial et avec un aspect visuel très prudent, en plus (le plus important) des fans de contenu merci à un précédent travail de recherche sur les Pokémon et leur monde. On pouvait voir qu’il y avait des gens qui voulaient, avec amour pour la franchise. Ou du moins avec intérêt à faire quelque chose que les fans aiment. ‘Tomb Raider’ d’Alicia Vikander, étant un film médiocre, a fonctionné beaucoup mieux en tant que film d’action que ceux d’Angelina Jolie. Et le film dont je parle, celui du hérisson bleu, fait partie de ce groupe. Des adaptations qui ne dureront pas dans le temps, qui après quelques semaines seront oubliées, mais qui sont capables de satisfaire et de satisfaire les fans et le spectateur général pendant 90 minutes.

Vous ne trouverez rien de nouveau ou de surprenant dans «Sonic, le film». Tout cela est un méli-mélo d’idées et de concepts d’autres films qui pointent plus ou moins vers la même cible qu’elle. Vous vous souviendrez de «Deadpool», «X-Men: Days of the Future Past» ou «E.T». Sonic est un personnage un peu acide, voyou, mais pas beaucoup. C’est directement un Deadpool très décaféiné. Parlez très vite, ne vous taisez pas et passez à 3 blagues par seconde. Il est clair que le producteur, Tim Miller, a retiré beaucoup de choses de son «Deadpool» et les a mises ici. La vérité est que cette partie fonctionne. Sonic est Sonic, vous le voyez dès la première apparition. Il est très bien adapté et c’est déjà une bonne nouvelle. Cette touche agile, frénétique et très heureuse est totalement reconnaissable dans le film. En fait, ces parties sont l’endroit où le film fonctionne, quand il arrête le drame sucré et se concentre sur la comédie. Il est entendu qu’être un film familial qui essaie d’imiter les imitations qui avaient en son temps “ E.T ” ne pouvait pas manquer de fortes doses de sucre, mais je vois clairement que cela ralentit le côté bande dessinée de la bande, ce qui est assez bien. Très enfantin presque toujours (blagues et danses de fart Fortnite, S’IL VOUS PLAÎT), mais agréable.

Ben Schwartz fait un excellent travail et cela montre qu’il l’a fait avec envie. Son ennemi juré, le Dr Robotnik joué par Jim Carrey, est le meilleur du film. Le retour de Carrey au cinéma et plus particulièrement à la comédie, est une joie. Il est inspiré par l’acteur canadien et très déchaîné. Il est en pleine forme et j’espère que c’est une porte vers d’autres grandes productions. Un grand retour. James Marsden est chargé de maintenir le film à flot avec Schwartz, et bien que parfois vous voyez quelque chose de déplacé correspond plus ou moins à ce que le papier exige. Le reste du casting comme s’il n’existait pas, sont là et répondent aux minimums.

Le réalisateur, Jeff Fowler, parvient à lui donner une touche visuelle très dynamique, avec des décors d’action assez sympas et avec quelques scènes avec Jim Carrey où le talent pour la plasticité physique de l’acteur exploite. Les effets spéciaux semblent plutôt bons, même si la refonte a fait ses preuves et l’intégration du CGI avec l’environnement est parfois assez mauvaise. Il y a une photo assez cool de Robotnik regardant Sonic. Au-delà, le film est très générique. La photographie, les plans, la direction … Comme tout le projet lui-même, il n’a aucune personnalité. La faute est en partie le script lui-même, qui soulève une idée aussi paresseuse que Sonic sur notre planète. La chose vraiment intéressante, surtout au niveau créatif, aurait été de voir Sonic dans son élément, exploitant sa mythologie comme il le fait dans les 10 premières minutes. Mais nous avons finalement un autre film familier, compétent mais très générique. Drôle, divertissant mais éphémère. Bien sûr, conscient de ce qu’il est et sans crainte du ridicule, capable de rire de lui-même et même de certains mèmes dont le personnage a souffert.

En tant que fans de Sonic, vous ne pouvez pas le manquer. Vous l’aimerez, car en tant qu’adaptation du personnage, il est bon et contient de nombreux détails. Comme un film à traîner, à déconnecter, pas mal. Vous ne vous ennuierez pas, bien sûr. Un produit de divertissement décent. Si c’est la norme pour les grandes adaptations des jeux vidéo au cinéma, on peut dire qu’ils ont bien évolué.