Sonic le hérisson retardé en Chine sur le coronavirus

Paramount a retardé l’ouverture de Sonic the Hedgehog vendredi en Chine alors que le pays traite avec le coronavirus. Les cinémas du pays sont fermés par peur du virus.

«En raison de la situation actuelle des coronavirus, la date de sortie en Chine du film Sonic the Hedgehog sera reportée, et nous annoncerons la nouvelle date de sortie ultérieurement. Sonic ne ralentira son rythme que temporairement, et nous avons hâte de le faire zoomer sur le grand écran en Chine une fois que cela sera approprié », a déclaré lundi Paramount dans un communiqué.

«Alors que le pays et le monde entier s’unissent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre respect à tout le personnel médical, au personnel de secours et aux personnes en service qui nous fournissent l’assistance et le soutien dont nous avons tant besoin pendant cette fois », a-t-il ajouté.

La plupart des cinémas en Chine ont été fermés depuis la fin du mois de janvier, effaçant ce qui est généralement la période la plus lucrative de l’année au box-office chinois.

Le coronavirus pourrait finir par coûter aux studios chinois et mondiaux plus d’un milliard de dollars de revenus.

Sonic a été un grand succès pour Paramount, dépassant déjà la barre des 106 millions de dollars au niveau national et 200 millions de dollars dans le monde.