Sonic The Hedgehog: 18 oeufs de Pâques et référence de jeu

Sonic l’hérisson a enfin couru vers le grand écran, et voici toutes les références d’oeufs de Pâques et de jeux dans le film. Le hérisson adorable a fait ses débuts en 1991, destiné à être la réponse de Sega aux Super Mario Bros. Le hérisson sarcelle hérissé était à l’origine nommé “M. Needlemouse”, et il n’a pas fallu longtemps pour devenir l’entreprise. mascotte.

Sonic est peut-être un coureur rapide, mais il lui a fallu un certain temps pour atteindre le grand écran; Sega essaie de donner une impulsion à ce projet depuis 1994. Bien que le film Sonic the Hedgehog ait reçu des critiques mitigées, c’est clairement un succès et devrait avoir le week-end d’ouverture le plus solide de toute adaptation de jeu. La scène à mi-crédits met en place une suite beaucoup plus précise, et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’elle ne soit annoncée.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Chaque chanson de la bande originale du film Sonic The Hedgehog

Bien que Sonic the Hedgehog soit principalement destiné aux enfants, il est également rempli d’œufs de Pâques nostalgiques qui raviront les fans à long terme. Franchement, il a tellement d’oeufs de Pâques que c’est probablement comparable à un film de super-héros typique. Voici donc la collection complète de tous les œufs de Pâques et références.

18. Une séquence d’introduction classique

L’ensemble de la séquence d’introduction de Sonic the Hedgehog est un coup de bienvenue de la nostalgie, avec la séquence de titre conçue comme un hommage à l’écran de 1991. La chanson d’ouverture est jouée par un groupe appelé Hyper Potions, qui a fourni la musique de Sonic Mania en 2017. Si vous écoutez très attentivement, vous entendrez en fait un signal musical très familier; la ligne traditionnelle “Sega” n’est pas dite, mais elle est clairement implicite.

17. De la zone des collines vertes à la zone des champignons

Tous les lieux de Sonic the Hedgehog sont inspirés par les jeux. Le film s’ouvre en révélant la vie de Sonic sur ce qu’il considère comme un paradis, un endroit où il peut courir au contenu de son cœur; c’est la zone Green Hill, niveau 1 dans les jeux. Remarquez que Sonic donne à Longclaw une fleur – celle qui marque traditionnellement le point de départ de la zone Green Hill. De façon appropriée, lorsque Sonic se rend sur Terre, il se rend dans la ville de Green Hills, dans le Montana.

Sur Terre, Sonic s’installe dans une grotte près de Hill Top Road, qui est une référence amusante à la Hill Top Zone. Si Sonic a des ennuis sur Terre, il a pour ordre de se diriger vers un monde inhabité plein de champignons. Il s’agit très probablement d’une référence à la zone des champignons, même si cela peut également servir de gag dans la compétition de Sonic avec Mario – le hérisson ultra-rapide continue de parler de combien il déteste les champignons. Ce n’est probablement pas non plus une coïncidence. Sonic se rend à San Francisco; cet endroit a inspiré la scène City Escape de Sonic Adventure 2 et Sonic Adventure 2: Battle.

En relation: Pourquoi les critiques de Sonic The Hedgehog sont si mitigées

16. Sonic est attaqué par les Echidnas

Malheureusement, le sanctuaire de Sonic dans la zone Green Hills est attaqué par un groupe connu sous le nom d’Echidnas. Ce sont des animaux anthropomorphes et dreadlocks qui servent de méchants Sonic majeurs. Le plus célèbre d’entre eux est Knuckles, du clan Knuckles, mais les Echidnas dans Sonic the Hedgehog semblent provenir du clan Nocturnus. Dirigeants d’un royaume connu sous le nom de Twilight Cage, le clan Nocturnus rêve de retourner dans sa maison d’origine sur Terre et de la conquérir. Vraisemblablement, ils cherchent Sonic comme moyen d’atteindre cet objectif.

15. Carte Sonique des Références Mondiales La Saturne Sega et les Emeraudes du Chaos

Longclaw donne à Sonic une carte des mondes pour l’aider à survivre, et elle contient quelques œufs de Pâques sympas. Le plus significatif est l’image d’une émeraude du Chaos, les joyaux mystiques qui ont souvent été au cœur des différents jeux Sonic. Dans Sonic lore, il y a sept émeraudes du chaos, et chacune accorde un pouvoir différent. Les premiers jeux les utilisaient comme contenu bonus, mais ils se sont progressivement transformés en MacGuffins de la franchise. La référence à Chaos Emerald pourrait bien être une configuration subtile pour Sonic the Hedgehog 2. En outre, les téléspectateurs attentifs remarqueront également le logo Sega Saturn – littéralement un autre monde.

14. Les pouvoirs de Sonic

Sonic est initialement présenté comme un super-speedster de base, capable de cadencer bien plus de 300 mph. Cependant, au fur et à mesure que le film se poursuit, son jeu de pouvoirs est amélioré de manière à être directement retiré des jeux. Sonic apprend qu’il a la capacité de rouler en boule et de se propulser dans des objets, les endommageant avec un impact. Encore plus puissamment, quand il devient émotif, il suralimente essentiellement une énergie explosive semblable à une impulsion électromagnétique; il est clairement inspiré des pics d’énergie qu’il peut projeter dans le jeu lorsqu’il est sous tension. Malheureusement, ce pouvoir particulier s’avère assez dangereux s’il n’est pas contrôlé; Le sentiment existentiel de solitude de Sonic le conduit à libérer une forte poussée qui arrête tout le nord-ouest du Pacifique.

13. Le but des anneaux de Sonic

Le but de Sonic dans les différents jeux a toujours été de collecter des anneaux, et il perd tous les anneaux qu’il a collectés s’il est touché par un ennemi. Dans Sonic the Hedgehog, ces anneaux en or sont transformés en un point essentiel de l’intrigue, les moyens de Sonic de voyager entre les mondes; bien que, selon Sonic, ces anneaux soient utilisés par toutes les civilisations avancées de l’univers. Tout comme dans les jeux, Sonic perd ses anneaux à peu près à chaque fois qu’il frappe et doit les rassembler à nouveau.

En relation: Le film Sonic explique enfin les bagues en or du jeu

12. Sonic Loves Flash Comics

Sonic est fasciné par la culture humaine et attiré par tout ce qui concerne la vitesse. Il est décrit comme un grand fan de The Flash de DC Comics, ce qui est logique; le Flash est un super-speedster dont les énergies se sont développées pour englober la Speed ​​Force, et Sonic ressent sans aucun doute un sentiment de parenté avec lui. Étant donné que les super-héros sont désormais courants, c’est une façon intelligente de rendre Sonic identifiable et même d’encourager les téléspectateurs à voir Sonic comme un substitut de Flash – un super-héros à part entière. Par cette lecture, Sonic the Hedgehog est essentiellement l’histoire d’origine.

11. Les passe-temps de Sonic ont aussi des œufs de Pâques sympas

Sonic the Hedgehog présente Sonic comme une figure solitaire qui cherche désespérément une amitié et se divertit avec une gamme éclectique de loisirs. Dans une scène, il s’entraine avec des nunchucks devant un boom box; il porte un bandeau avec le logo Sonic classique arborant le logo. Plus tard, en jouant au baseball, Sonic se décrit comme un gaucher, confirmant qu’il est gaucher. Curieusement, cette ligne de dialogue semble destinée à régler un débat de fans séculaire sur la question de savoir si le Sonic clairement ambidextre doit être considéré principalement comme droitier ou gaucher. Sonic joue toutes les positions dans le match de baseball, et lorsqu’il joue pour l’équipe adverse, il porte des chemises marquées “SV”, se référant probablement à la Sunshine Valley Zone.

10. Les liens de Crazy Carl avec Sanic le hérisson et le diable bleu

Crazy Carl est le seul résident de Green Hills à avoir vu Sonic, et ses croquis seront très familiers. Il s’agit de Sanic the Hedgehog, basé sur un croquis téléchargé par YouTuber 0nyxheart en 2010. Il est devenu l’un des mèmes Sonic les plus populaires, et bien qu’onyxheart l’ait retiré, la vidéo du croquis a été téléchargée à maintes reprises depuis. Crazy Carl fait référence à Sonic comme le “Blue Devil”, qui était en fait le nom de la voiture de course de Sonic dans Sonic Drift 2. Pour sa part, Sonic préfère s’appeler le “Blue Blur”, faisant référence à un jeu vidéo créé par des fans.

9. Docteur Robotnik

Préoccupé par la mystérieuse montée subite de l’énergie qui a coupé toute électricité à travers le Pacifique Nord-Ouest, le gouvernement américain a fait appel à un consultant spécialisé nommé Dr.Robotnik. Joué par Jim Carrey, Robotnik est présenté dans une tenue noire standard, mais au fil du film, il évolue progressivement vers son apparence plus traditionnelle dans les jeux. Le costume rouge est expliqué comme une combinaison de vol dédiée, et à la fin du film, Robotnik est échoué sur une planète champignon. Sa santé mentale s’effondrant, il se rase la tête et laisse pousser sa moustache, complétant la transformation. Dans une scène amusante, Sonic appelle Robotnik “Dr. Eggman”. Il s’agit d’une référence directe à la version japonaise du jeu Sonic the Hedgehog de 1991, où il a reçu ce nom. Le nom a finalement fait son chemin en anglais avec Sonic Adventure de 1998, où d’autres personnages l’ont surnommé “Eggman”.

En relation: À quoi s’attendre de Sonic The Hedgehog 2

L’un des boutons du Dr Robotnik est intitulé “Les Badniks”, l’armée robotique privée utilisée par le scientifique fou dans ses jeux. Ils ne sont jamais utilisés dans Sonic the Hedgehog, mais c’est tout de même un œuf de Pâques cool.

8. Voici les hommes en noir

Le Dr Robotnik interroge l’ami de Tom (James Marsden) Wade dans une scène divertissante dans laquelle Wade compare le méchant aux Men In Black. Bien que Wade ne soit pas particulièrement intelligent, il a raison de penser qu’il s’agit d’une enquête gouvernementale sur une présence extraterrestre sur Terre. Il est plus que soulagé d’apprendre qu’il peut garder ses souvenirs, contrairement à quiconque rencontre les hommes en noir.

7. Sonic Loves Chili Dogs

Il s’avère que Sonic the Hedgehog aime les chiens chili – bien qu’ils ne soient pas vraiment d’accord avec lui, ce qui le rend assez gazeux après les avoir mangés. Les chiens chili ont été introduits comme nourriture préférée de Sonic dans la série Sonic d’Archie Comics, et ont rapidement fait leur chemin dans certaines des séries animées; ils étaient souvent décrits comme la seule nourriture que Sonic et Tails mangeraient. Ils ont été intégrés aux jeux dans Sonic Unleashed en 2008 et en sont restés partie intégrante depuis.

6. Un hommage cool Quicksilver

Sonic the Hedgehog emprunte une idée aux films X-Men avec deux scènes dans lesquelles Sonic se déplace si vite que le temps ralentit efficacement autour de lui, lui permettant d’orchestrer le chaos. Cette interprétation de la super-vitesse a été utilisée pour Quicksilver dans X-Men: Days of Future Past dans une scène populaire et acclamée par la critique, et Fox a répété l’astuce dans X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix. Tout comme dans Sonic the Hedgehog, les scènes super rapides étaient accompagnées de morceaux de chansons sympas.

Connexe: Budget du film Sonic The Hedgehog: combien coûte le nouveau coût CGI

Au cours de son deuxième gel, Sonic regarde brièvement les missiles qui approchent, place ses mains sur ses hanches et tape du pied avec impatience. Cette pose inactive Sonic sera familière à tous ceux qui ont déjà joué à un jeu Sonic, où le hérisson ultra-rapide fait exactement cela chaque fois que le joueur s’est éloigné pendant un moment et qu’il n’a pas bougé. Il tambourine ensuite certains des missiles – et joue la musique “niveau complet”.

5. La poursuite à grande vitesse comprend un chao – et une vie bonus

C’est facile à manquer, mais regardez de près le tableau de bord de la fourgonnette familiale frappée par l’arme de puissance du Dr Robotnik. Sur le tableau de bord se trouve un Chao, une espèce de la série Sonic the Hedgehog. Dans les jeux, les Chao sont plutôt comme des animaux virtuels, et les joueurs doivent s’en occuper. Chao est devenu une partie importante des jeux Sonic modernes avec des objets des jeux utilisés pour les aider, et les joueurs ont la possibilité de vendre des bagues collectées pour d’autres objets.

Sonic réussit à faire fonctionner le char du Dr Robotnik sur la route et fait une remarque sur le fait d’avoir une vie bonus.

4. “Je dois y aller vite!”

Tom et Sonic survivent à leur affrontement avec les différentes machines du Dr Robotnik, mais Sonic est assommé. Dans une scène hilarante, l’épouse de Tom, Maddie (Tika Sumpter) utilise des sels odorants pour le faire revivre. Les premiers mots de Sonic à son réveil sont: “Je dois y aller vite” – la célèbre devise de Sonic. Peu de temps après, Sonic reçoit enfin ses baskets de marque, une scène qui se joue presque comme un super-héros portant son costume.

En relation: Sonic The Hedgehog Movie convient-il aux enfants?

3. La victoire au combat contre le boss de Sonic – et ses références Thor

De manière amusante, la bataille finale contre le boss s’ouvre avec ce qui semble être un hommage à Thor en 2011. Le dieu du tonnerre a apparemment été tué, mais il a été ravivé par son marteau enchanté et transformé en Mighty Thor par un puissant éclair. Dans le cas de Sonic the Hedgehog, c’est le pouvoir de l’amitié qui restaure Sonic, et il attire une poussée d’énergie électrique en lui-même, se mettant sous tension pour le combat final. La bataille de boss elle-même suit la même formule qu’un jeu Sonic, car Sonic esquive les attaques de Robotnik et entre en collision avec le jet de Robotnik, qui explose. Au lendemain de la défaite de Robotnik, il y a le bref son du thème de la zone Green Hills.

2. Sonic’s Racecar Bed

Sonic est ravi lorsque Tom et Maddie proposent de le laisser vivre avec eux et même de lui donner un lit assez distinctif, en forme de voiture de course. Ceci est tiré directement des bandes dessinées de Sonic the Hedgehog et est probablement l’un des œufs de Pâques les plus amusants de tout le film.

1. Crédits 16 bits – et l’arrivée de queues

Les crédits de Sonic the Hedgehog sont un vrai régal visuel, racontant toute l’histoire au format 16 bits classique. Ils sont ensuite suivis d’une scène à mi-crédits présentant Tails, le membre le plus populaire des personnages de soutien de Sonic dans les jeux. Miles “Tails” Prower est un renard orange vif avec deux queues qu’il peut tourbillonner comme un hélicoptère, lui permettant la puissance du vol. Tails a été introduit en tant que personnage du joueur 2 dans Sonic the Hedgehog 2 en 1992, obtenant finalement la capacité de voler dans le troisième jeu en 1994. Tails semble prêt à jouer un rôle majeur dans Sonic the Hedgehog 2.

Plus: Explication de la scène des crédits de fin de Sonic The Hedgehog

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon