Sonic The Hedgehog démarre fort et vise un week-end de quatre jours de 64 millions de dollars

Sonic The Hedgehog ressemble à un succès, car il a pris un bon départ vendredi et semble dépasser 64 millions de dollars sur quatre jours. L’adaptation Paramount du célèbre jeu vidéo a débuté vendredi avec 21 millions de dollars (dont 3 millions de prévisualisations jeudi) et se poursuit pour 53,9 millions de dollars jusqu’à dimanche. S’il surperforme samedi – une possibilité certaine compte tenu de son attrait familial – le film pourrait surpasser les 54,3 millions de dollars du détective Pikachu pour le meilleur week-end d’ouverture d’une adaptation de jeu vidéo.

Le film a surmonté une énorme quantité de succès négatifs au début du buzz, entourant principalement la bande-annonce initiale désastreuse dans laquelle le design de Sonic a été rondement moqué en ligne. Paramount a décidé de changer la conception entière autour du CGI du personnage et les résultats ont clairement payé. Le film est moyennement apprécié par les critiques avec 63% de tomates pourries et le public l’adore avec un A CinemaScore. Cette réaction du public sera la clé du bouche à oreille ce week-end et s’il battra le total du détective Pikachu.

L’excellent début était définitivement nécessaire, car le film a coûté 95 millions de dollars. Un montant de 5 millions de dollars était dû à la refonte et aux retards.

Birds Of Prey arrivera à la deuxième place du week-end avec une prise de 17,6 millions de dollars sur trois jours, en baisse de 47%, et une période de 20 millions de dollars sur quatre jours. Notre rapport complet au box-office sera disponible demain; vous pouvez voir la critique de Jeffrey Harris sur Sonic ici.