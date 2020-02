Sonic The Hedgehog Movie Presque inclus un Super Sonic sous tension

La transformation Super Sonic des jeux vidéo est presque apparue dans le Sonic l’hérisson film, selon le réalisateur du film. Le film a remarquablement bien fonctionné pour un film de jeu vidéo, battant même Call of the Wild de Harrison Ford au cours de sa deuxième semaine au cinéma. Entre-temps, Jeff Fowler, le réalisateur de Sonic the Hedgehog, a discuté de tous les personnages et moments préférés des fans de la série de jeux vidéo qui n’apparaissaient pas dans le film, y compris Knuckles, devenu rival de Sonic.

Sonic the Hedgehog est une franchise de jeux vidéo bien-aimée (dont le personnage principal est aussi reconnaissable que Mario ou Pac-Man) qui a donné naissance à de nombreuses séries animées et adaptations de bandes dessinées. Les jeux de suite et les spectacles animés ont introduit une pléthore de nouveaux personnages et de la mythologie dans l’univers de la franchise. Le film ne pouvait pas inclure tous les éléments que les fans adorent dans les jeux, obligeant Fowler à choisir et à inclure. Bien que de nombreux éléments préférés de la franchise de la franchise n’aient pas été retenus, le réalisateur a toujours trouvé un moyen d’ajouter une révélation post-crédits du compagnon bien-aimé de Sonic, Tails.

Fowler a parlé à ComicBook.com d’un autre élément populaire des jeux qui n’est pas entré dans le film mais a été inclus dans les premières versions du script: Super Sonic. Le réalisateur a défendu sa décision de couper la transformation car “cela n’avait pas de sens” d’introduire cet élément dans le premier film. “Je veux dire, il y avait des versions très anciennes du script et des contours où … parce que nous savions que c’était quelque chose de très important dans la mythologie des fans, ou la mythologie que les fans aiment”, a déclaré Fowler. “Et Chaos Emeralds est certainement une partie énorme, même en remontant au premier jeu en 1991, et c’était certainement quelque chose que nous essayions de voir. Par exemple,” Est-il sensé d’inclure l’un d’entre eux? ” , il a estimé qu’il valait mieux passer son temps à essayer de “clouer” la relation de Sonic et Robotnik avant d’ouvrir le monde du film à “certains de ces éléments des jeux que les fans connaissent et aiment.”

Dans les jeux, Sonic devient Super Sonic lorsque le joueur récupère enfin les sept émeraudes du chaos. Les émeraudes du chaos sont similaires aux pierres Infinity de Marvel, en ce qu’elles sont des gemmes multicolores qui accordent des pouvoirs cosmiques phénoménaux à quiconque parvient à les assembler en un seul endroit. En 1992, Sonic the Hedgehog 2, une version 16 bits du système Genesis de Sega, une fois que le joueur a collecté toutes les émeraudes, il peut devenir Super Sonic. Sous cette forme, le joueur est invincible, a une accélération accrue et des capacités de saut accrues.

Il sera intéressant de voir comment Super Sonic est géré dans un Sonic l’hérisson suite, d’autant plus qu’il s’agit principalement d’un mécanisme de jeu conçu pour donner au joueur quelques instants d’invincibilité. Alors qu’un autre film est presque garanti à ce stade, aucun mot officiel n’a été donné. Jusqu’à ce que la suite reçoive le feu vert, les fans ne peuvent qu’imaginer ce que Fowler a en réserve pour les futurs versements de la franchise.

