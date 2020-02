Sonic the Hedgehog Review | 411MANIA

Dirigé par: Jeff Fowler

Écrit par: Patrick Casey et Josh Miller; Basé sur les jeux et personnages Sega créés par Yuji Naka, Naoto Ohshima et Hirokazu Yasuhara

Durée: 99 minutes

Classement MPAA: Classé PG pour l’action, un peu de violence, un humour grossier et un langage doux et bref

Sonique – Ben Schwartz

James Marsden – Tom Wachowski

Jim Carrey – Dr Ivo Robotnik

Tika Sumpter – Maddie Wachowski

Adam Pally – Billy Robb

Lee Majdoub – Agent Stone

Neal McDonough – Major Bennington

Tom Butler – Commandant Butler

Michael Hogan –

Mélodie Nosipho Niemann – JoJo

L’icône du jeu et Blue Blur, Sonic the Hedgehog, fait ses débuts cinématographiques sur grand écran dans le film bien intitulé Sonic the Hedgehog. Les jeux Sonic the Hedgehog ont toujours été imaginatifs et ont créé des scènes étonnantes et étonnantes dans des mondes qui n’étaient clairement pas de la Terre. Alors, quelle est la première chose qui se passe dans un film Sonic en direct? Il est poussé vers la bonne vieille planète Terre.

À cinq ans, le jeune Sonic vivait sur une île pittoresque d’un monde étranger. L’île ressemble beaucoup à la zone Green Hill du premier match. Où sont les parents de Sonic? Ils sont hors de vue. Au lieu de cela, Sonic est élevé par un gentil hibou nommé Longclaw. Sonic avait déjà des pouvoirs incroyablement rapides quand il était petit, mais Longclaw l’encourage à les garder cachés car les forces obscures pourraient vouloir les exploiter. Tôt ou tard, Longclaw a raison, car leur maison est attaquée par ce qui est clairement une bande d’assaillants infâmes (leur identité est spoiler-ish). Longclaw est perdue, mais elle donne à Sonic un sac d’anneaux dorés magiques pour le transporter sur Terre afin de le protéger.

10 ans plus tard, Sonic vit en reclus dans une forêt à l’extérieur de Green Hill (Get it?), Montana. Généralement, il a suivi les instructions de Longclaw et est resté assez caché, bien qu’il devienne une légende de la ville locale. Dans son isolement, Sonic est devenu plutôt solitaire en étant incapable d’interagir avec d’autres êtres vivants. Cependant, il s’attache à traquer le shérif de la ville locale, Tom Wachowski (Marsden) et sa femme Maddie (Sumpter). Tom s’ennuie plutôt d’avoir une vie tranquille à Green Hill. Il est prêt à déménager et à commencer une nouvelle carrière dans l’application des lois à San Francisco. Il veut vraiment aider quelqu’un, et il ne pense pas pouvoir faire ça au Montana.

Malheureusement, Sonic s’essouffle tout en jouant à un jeu de baseball en solo, déverrouille accidentellement un pouvoir caché qui déclenche une panne d’électricité intense qui attire l’attention du gouvernement américain. Pour une raison quelconque, ils décident d’envoyer l’excentrique Dr. Robotnik (Carrey) à la source de la panne d’électricité à Green Hill pour enquêter, puisque Robotnik est un expert en technologie ou quelque chose du genre. Après que Robotnik ait envoyé ses drones, Sonic se rend compte qu’il est temps pour lui de vérifier et de passer à une autre dimension pour la sécurité. Alors qu’il s’apprête à partir, il est découvert par inadvertance et apaisé par Tom, perdant involontairement ses précieux anneaux sur la pyramide de Transamerica. Réalisant que Sonic est une créature innocente ayant besoin d’aide, Tom accepte à contrecœur d’aider Sonic à se rendre à San Francisco, que Sonic n’a aucune idée de comment localiser. Mais Robotnik est sur leur piste, et il veut étudier et probablement disséquer le pauvre Sonic pour ses expériences.

Sonic the Hedgehog est loin d’être un grand film, mais ce n’est pas un désastre. Malheureusement, c’est du côté médiocre du bien. Ce qui fait mal au film, c’est à quel point il est stupide pour le rendre plus attrayant pour les enfants. C’est bien et tout, mais faire faire à Sonic des choses comme le pet n’était probablement pas nécessaire.

Ce qui est triste, c’est qu’il y a des parties du film qui sont réellement inspirées et assez bonnes. Ils montrent des signes de ce qui aurait pu être un grand film. Il y a une scène qui est essentiellement une réalisation en direct d’un combat de boss classique Sonic / Robotnik dans le jeu. Jeff Fowler, qui fait son premier long métrage de réalisateur ici, insère des moments et des œufs de Pâques qui montrent qu’il se soucie et comprend cette franchise dans une certaine mesure, mais il n’est pas capable de la rendre vraiment exceptionnelle. Il y a des moments dans le film qui sont mignons et qui font référence aux jeux. À un moment donné, Sonic est renversé et laisse tomber tous ses anneaux, une œuvre d’art que les fans de Sonic the Hedgehog vont reconnaître instantanément, des choses comme ça.

L’acte final du film lorsque l’action monte en puissance, c’est quand il s’améliore et devient un peu plus excitant. Mais c’est après avoir pataugé dans un complot de voyage sur la route américain plutôt banal, avec beaucoup de blagues amusantes, avec Sonic dans une bagarre de bar parce que certains mecs de motards l’appellent lui et Tom “hipsters”.

La bonne nouvelle ici est que Sonic ressemble au moins à Sonic. Après la sortie de la bande-annonce initiale, les fans ont catégoriquement rejeté la conception du film pour Sonic, qui avait l’air horrible. C’était une abomination de tuer avec le feu, donc à tout le moins, le film n’est pas aussi mauvais qu’il aurait pu l’être. Initialement, les animateurs CG et les concepteurs ont tenté de donner à Sonic des proportions plus «réalistes» de type humain. Cela avait l’air horrible.

Ce que beaucoup de gros bonnets, producteurs et cadres hollywoodiens qui considèrent ces propriétés comme des «IP» ne comprennent probablement pas, c’est que la conception OG de Sonic est emblématique. Sonic the Hedgehog n’est peut-être pas Mickey Mouse ou Bugs Bunny, mais le personnage est une icône culturelle. Sonic est le premier personnage de jeu vidéo à avoir un ballon géant dans le défilé du jour de Thanksgiving de Macy. Pensez-y. Pensez à toutes les franchises et personnages de jeux vidéo classiques. Pensez à toutes les mascottes et icônes de toute la culture pop qui reçoivent les ballons du défilé de Thanksgiving de Macy. Le seul personnage de jeu vidéo qui a obtenu le premier ballon était Sonic the Hedgehog. Ce n’était pas Mario de Super Mario Bros. Ce n’était pas Pikachu de Pokémon. C’était Sonic. Sonic est devenu une icône culturelle dans les années 1990 d’une manière que peu de choses parviennent à obtenir. Bien sûr, apportez quelques modifications mineures à la conception. Ajoutez un détail, ou deux ou trois. Mais Sonic n’est pas un être humain. Vous ne pouvez pas lui donner l’air plus «réaliste». La conception initiale du film est le résultat d’une telle arrogance et d’une folie. Mais l’autre point ici est que vous ne pouvez pas simplement modifier les caractéristiques classiques et les éléments de conception du personnage. Ces éléments sont sacro-saints et ne devraient pas être négligés.

La conception cinématographique mise à jour de Sonic semble au moins assez bonne pour une interprétation théâtrale sur grand écran. Non, il n’a pas nécessairement l’air “réaliste”, mais il a au moins l’air crédible et ne ressemble pas à un monstre effrayant qui devrait être chassé par le Doom Slayer. Il interagit de manière crédible avec les autres personnages et environnements. En termes de conception, c’est une victoire pour ce film.

La performance de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik est une épée à double tranchant. L’interprétation de Carrey de l’ennemi juré de longue date de Sonic ne ressemble à aucune itération du personnage existant. Il s’agit simplement de Carrey qui semble ad-lib et jette probablement toutes les pages de script qui lui ont été données à la poubelle pendant qu’il mâche le décor tout au long du film. Ce personnage a plus en commun avec Ace Ventura ou Fire Marshall Bill qu’avec Dr. Robotnik. Imaginez Ace Ventura devenu un savant fou au lieu d’un détective animalier, et c’est une approximation approximative de ce personnage.

Le résultat est que Jim Carrey est la chose la plus divertissante de tout le film. Carrey semble faire des gaffes et improviser toutes ses répliques, mais cela offre toujours les plus grands moments du film. En particulier, il y a une séquence de danse qui montre à quel point le comédien physique sous-estimé Carrey a été pendant la majeure partie de sa carrière.

Ben Schwartz est plutôt décevant en tant que voix de Sonic. Il a la partie juvénile juvénile du personnage en baisse, mais il manque cette séquence rebelle espiègle qui définit le personnage. C’est quelque chose que Jaleel White a beaucoup mieux compris quand il a exprimé le personnage. Sonic devrait avoir une attitude. Sonic de Schwartz est excitable, mais il n’a pas vraiment l’attitude en bas.

Dans l’ensemble, Sonic se révèle plutôt aseptisé pour le film. Il est étrange que Sonic veuille tellement s’installer sur Terre, en particulier dans une petite ville comme Green Hills. Cela ne ressemble pas à Sonic. Ainsi, l’intrigue secondaire de Sonic ayant cette grande affinité et ce désir de prendre racine dans une ville podunk est un faux pas. Il serait plus logique pour Sonic de vouloir sortir, explorer et partir à l’aventure. Non seulement cela, la juxtaposition de cette intrigue secondaire contre le désir de Tom de quitter sa ville natale afin de faire avancer sa carrière est forcée. C’est comme si Hollywood n’avait que quelques parcelles de stock qu’ils pouvaient saisir dans un sac, comme «Protagoniste en veut à sa petite ville natale et veut partir, mais il se rend compte qu’il appartient et devrait rester.»

Sans oublier, Sonic est vraiment la seule voix dissidente qui conteste que Tom veuille déménager à San Francisco. On dirait que ce ne serait pas une si mauvaise situation pour Tom et sa femme de déménager. Le film ne montre pas vraiment pourquoi Tom est si crucial et important pour Green Hill. Bien sûr, une famille a servi le public là-bas pendant des générations, comme c’est une sorte de tradition insensée qui doit être maintenue. Ce n’est pas une ville en proie à la criminalité et qui a grand besoin d’aide. C’est une petite ville paisible, ennuyeuse et paisible. Sonic l’aime pour une raison quelconque, donc bien sûr, Tom est un con pour vouloir partir pour faire avancer sa carrière. Ce n’est que de la bêtise pour les films pour enfants.

De plus, le film a un dispositif de cadrage narratif quelque peu inutile et inutile. C’est un dispositif d’encadrement que les Avengers de 2012 ont sagement et très étroitement évité pour sa sortie en salles. Il montre les cartes trop tôt plutôt que de laisser les événements se construire vers une conclusion plus naturelle.

La musique du film est douloureusement terne et décevante. La partition n’a qu’une seule ode à la musique du premier jeu avec une version discrète de “Green Hill Zone”. C’est bien, mais des moments comme celui-ci sont rares. La musique a beaucoup de chansons pop et d’aiguilles, mais aucune des chansons ou de la musique qui a défini l’histoire de cette franchise. De plus, certains effets sonores sont assourdis. Il y a un grand moment qui sonne fort et chaotique lorsque certains canons commencent à tirer, mais les coups de feu semblent étonnamment bas. Cela semblait étrange.

Toutes plaintes et soupçons mis à part, Sonic the Hedgehog a ses points décents. Une fois qu’il arrive à l’action, c’est quand l’histoire commence à se sentir inspirée. Et aussi décevants que soient les tentatives de tentatives de comédie kidnappées, il y a des éléments ici qui ont définitivement mis en place un suivi potentiellement supérieur. Cela ressemble à la façon dont les histoires d’origine de films de bandes dessinées sont plutôt ennuyeuses et superficielles, lorsque le matériel le plus excitant se produit généralement dans les histoires ultérieures. C’est un problème distinct, mais au moins le potentiel est là.

En bref, bien que le premier film Sonic the Hedgehog en direct soit passable, un peu décevant, le prix pour les enfants, il y a au moins des signes d’un film beaucoup plus grand et d’une meilleure histoire. Cela pourrait arriver dans une suite, ou ce ne pourrait pas. Ce Sonic peut vraiment bouger, il n’a pas vraiment l’attitude, mais comme le dit la chanson, il est toujours la chose la plus rapide du monde.

