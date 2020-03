Sony a surpris les fans de PlayStation avec une astuce PS2 oubliée

Avec un seul tweet, Sony a plongé à long terme PlayStation les fans dans la nostalgie en leur rappelant que, oui, ils pourraient en effet déplacer le logo PlayStation sur leur système de jeu PS2 bien-aimé. Sony a commencé à l’origine la gamme PlayStation en 1994 avec sa première version de console, suivie par ce qui sera bientôt quatre générations supplémentaires de systèmes de jeux PlayStation.

La PlayStation 2 était un produit extrêmement populaire à l’époque, et rivalise avec la Nintendo Switch en tant que console de jeu la plus vendue de tous les temps. Ce record reste dans l’esprit de nombreux fans alors qu’ils se préparent pour la sortie prochaine de la PS5 plus tard cette année. La PS5 devrait ajouter la compatibilité 4K à la gamme de consoles tout en étant rétrocompatible avec la PS4 précédente (et également très vendue).

Récemment, cependant, Sony a utilisé un clip vidéo rapide sur le flux Twitter officiel de la PlayStation pour rappeler aux joueurs un vieux truc PS2 que beaucoup avaient oublié – s’ils le savaient jamais. Le lecteur de disque de la PS2 comprenait un minuscule logo PlayStation original dans le style de son époque, et bien que le logo ait changé avec chaque version de la console, y compris le nouveau logo PS5, la version PS2 reste un favori des fans. Sur cette console, les joueurs pouvaient faire pivoter le logo verticalement ou horizontalement. Étant donné que la PS2 elle-même pouvait être placée verticalement ou horizontalement, cela signifiait que le logo pouvait être tourné pour toujours faire face à la bonne voie pour les fans de marque dédiés.

Les abonnés ont répondu à ce rappel avec des souvenirs surpris ou soudains de leurs jeux PS2 préférés, ainsi que d’autres inventions sur console qui sont maintenant passées dans l’obscurité, comme les fameuses cartes mémoire PS2. Cependant, Sony avait une bonne raison d’évoquer cette fête de la nostalgie à ce moment particulier. Le 4 mars était le 20e anniversaire de la PlayStation 2, et le compte Twitter officiel de la PlayStation voulait rappeler à tout le monde ce fait, y compris en demandant aux fans d’appeler leurs jeux préférés de l’ancienne console. Les réponses comprenaient des titres populaires comme Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, Grand Theft Auto: Vice City, Kingdom Hearts, God of War, Shadow of the Colossus et Final Fantasy X.

L’anniversaire est une raison suffisante pour faire un voyage dans le passé pour les joueurs assez âgés pour se souvenir de la Playstation 2, mais ce serait bien si Sony taquinait également quelques petites fonctionnalités secrètes pour la PS5. Jusqu’à présent, il ne semble pas que la PS5 puisse aller verticalement, mais il y a quelques indices qu’elle pourrait être complètement à l’envers, ou même être empilée avec plusieurs consoles pour une configuration puissante. L’année prochaine, les joueurs verront peut-être Microsoft s’engager dans une nostalgie similaire pour le 20e anniversaire de la Xbox – bien que sans l’astuce du logo rotatif, bien sûr.

