SONY annonce un nouveau film Marvel en 2021

Dans SONY ils profitent de leur accord avec Disney et ils feront une nouvelle film de merveille en l’an 2021. Quel nouveau héros ou méchant verrons-nous au cinéma?

En 2021, SONY ajoutera un film de merveille plus à la longue liste des sorties de cette année. Depuis pour l’instant ils ont été confirmés Spider-Man 3, Shang-Chi, Doctor Strange 2 et Thor: Love and Thunder. La date choisie sera le 8 octobre, alors profitez de la période de l’année que vous connaissez bien. Car Venin créée le 5 octobre 2018 et Venin 2 le 2 octobre 2020. Dans le genre des super-héros il faut aussi ajouter le film de Le batman, Suicide Squad de James Gunn et Adam noir avec Dwayne Johnson.

Il y a trois possibilités pour ce nouveau projet.

Pour l’instant, ils n’ont pas confirmé quel film Marvel / SONY nous verrons en 2021, mais tout indique ce qui pourrait être The Sinister Six, Silver and Black ou Kraven, le chasseur.

De tous ces projets, le plus avancé est Kraven, le chasseur. puisqu’ils travaillent sur le script depuis un certain temps et qu’ils ont donc pu continuer à forger l’univers de Spider-man of Villains qui pourrait plus tard devenir le Six Sinister. Ce qui sera fou au niveau d’Avengers: Endgame.

Il est clair que SONY fonctionne très bien et cette année pour Venin 2 Morbius sera ajouté le vampire vivant. Ce film Marvel aura des liens avec le UCM puisque le vautour apparaîtra, mais aussi Cletus Kasady (Woody Harrelson). Il ne manquait qu’à oser mettre le Spider-man de Tom Holland.

Espérons donc bientôt qu’ils diront officiellement quel personnage sautera sur le grand écran en 2021 et que nous pourrons connaître les plans de SONY.

Quel film Marvel aimeriez-vous qu’ils fassent? Laissez-nous vos commentaires avec vos favoris.

