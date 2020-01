Sony développe Bad Boys 4 alors que Bad Boys for Life éclate au Box Office

Bad Boys For Life se transforme en un énorme succès au box-office, ce qui est bon pour Sony qui développe déjà un quatrième film. THR rapporte que Sony a fait appel à Chris Bremner, qui a travaillé sur le script de Bad Boys For Life pour écrire un quatrième film.

Le développement du quatrième film avait déjà commencé avant ce week-end, mais la décision s’avère financièrement prémonitoire, car Bad Boys For Life surperforme de manière très importante. Le film devait rapporter environ 40 millions de dollars au cours du week-end de quatre jours, mais se dirige vers 22 millions de dollars vendredi (dont 6,36 millions de dollars dans les avant-premières de jeudi soir) et devrait maintenant rapporter 63 millions de dollars ou plus pour le week-end de quatre jours. . C’est beaucoup d’argent pour une franchise qui était en sommeil depuis 17 ans, et contre la tendance de films récents comme The Grudge et Men in Black International qui ont tenté de relancer des franchises en sommeil depuis longtemps et ont échoué à divers degrés.

Will Smith et Martin Lawrence devraient revenir pour le quatrième film, et le plan est de produire celui-ci beaucoup plus rapidement que le délai entre Bad Boys II et Bad Boys For Life.